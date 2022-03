Djurgårdens skolsamarbete JO-anmäls: "Tycker det är märkligt"

För drygt två år sedan, 2020, grundades Djurgårdens IF Skolidrottsförening (DIF Skol IF). Initiativet vill bland annat ge möjlighet för barn och unga att utöva större mängd fysisk aktivitet, genom ett samarbeta mellan idrottsföreningen och skolor. Enligt Djurgården själva kommer över 30 skolor vara knutna till DIF Skol IF under 2022.

En av skolorna som samarbetar med Djurgården är Runbackaskolan i Viby, en kommundel i Sollentuna i norra Stockholm. Men en som inte är belåten över Runbackaskolans samverkan är Viby-bon Christian Carlberg, som enligt Mitt i Sollentuna gjort en anmälan mot utbildningsnämnden kommunen.

- Jag reagerade spontant på det här. Jag tycker att det är märkligt att en kommunal skola tar ställning i en så pass känslig fråga, säger Carlberg om sin JO-anmälan till lokaltidningen.

Enligt Mitt i Sollentuna menar Carlberg att "arrangemanget strider mot regeringsformens bestämmelse om opartiskhet". Dessutom är han kritiskt till att satsningen leder till att Djurgården värvar fler medlemmar, då du behöver vara med i föreningen om du som skolbarn vill vara en del av DIF Skol IF före och efter skoltid.

Rektorn på Runbackaskolan, Cecilia Haglund, säger bland annat följande till tidningen om Christian Carlbergs JO-anmälan:

- Vi får en ökad personaltäthet och barnen behöver inte vara med i föreningen för att vara med på aktiviteter som sker inom skoltid.

Avslutningsvis vill Christian Carlberg poängtera att han gärna ser att barn rör mer på sig, men att han samtidigt "valt att sätta sina barn i en kommunal skola för att den ska vara "fri från påverkan".