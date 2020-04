Doldis en av hjärnorna bakom blågula triumferna - möt Christoffer Bernspång

DOHA/STOCKHOLM. Internt hyllas han som en nyckelperson i herrlandslaget och han har varit en del av flera framgångsrika blågula landslag. Möt doldisen Christoffer Bernspång, som för Fotbollskanalen ger en inblick i det maskineri som lett fram till Blågults succé under Janne Andersson.

2011 tog Sveriges damlandslag brons i VM, 2013 gick Sveriges damlandslag till EM-semifinal, 2013 tog Sveriges P17-landslag VM-brons, 2015 vann Sveriges U21-landslag EM-guld, 2018 gick Sveriges herrlandslag till VM-kvartsfinal och 2019 kvalificerade sig Sveriges herrlandslag till EM 2020.

Det är en stor del av alla Sveriges framgångar på landslagsnivå de senaste åren. En gemensam nämnare? Videoanalytikern Christoffer Bernspång, 39.

Själv vill ligga han lågt kring sin betydelse men flera av hans kollegor lyfter honom till skyarna och den tränare som en gång i tiden ”upptäckte” Bernspång använder stora ord om analytikern. Det är U21-landslagets tidigare förbundskapten Håkan Ericson, som ledde Sverige till det där osannolika EM-guldet för fem år sedan och som känt Bernspång i mer än 15 år.

- Han har tagit alla chanser, på alla nivåer som han kommit upp på, säger Ericson och fortsätter:

- Tittar man på det han varit med om vad gäller antal mästerskap och framgångar i mästerskapen så har han varit med om väldigt mycket. Sen är han en pusselbit av allt annat. Men om man är en del av många olika framgångsrika pussel så kanske det också handlar om att det finns en gemensam faktor någonstans. Han har en stor del i framgångarna.

***

Christoffer Bernspång växte upp i Luleå. Där sysslade han bland annat med fotboll, men spelarkarriären lyfte aldrig till några större höjder.

- Jag var helkass, beskriver han själv.

Redan som 19-åring valde att han lägga skorna på hyllan. Men fotbollsintresset fanns kvar och under tiden som han funderade över vad han ville göra i livet dök det upp en möjlighet till utbildning som han inte ville missa. 2003 startade nämligen Örebro Universitet, i samarbete med Svenska Fotbollförbundet, upp en tvåårig fotbollstränarutbildning på akademisk nivå.

Bernspång ansökte om en plats och blev antagen. Men väl på plats i Örebro fick han sig en rejäl tankeställare.

- Jag kom dit och insåg: allt jag kan om fotboll är på en supporternivå. Då hade jag inte jobbat som tränare eller någonting. Så jag fick inse: ”Fan, jag kan ingenting”. Det var bara att nollställa och försöka lära mig saker, berättar han.

Och det var just på universitet i Örebro som Bernspång lärde känna Håkan Ericson. Han var nämligen instruktör på utbildningen, ansvarig för det fotbollsmässiga innehållet.

- Utbildningen gav en oerhört bra teoretisk grund, att få lära sig saker dels av Håkan men också av de andra kurskamraterna. De flesta hade mycket större erfarenhet av att vara tränare.

Utbildningen ledde också till att Bernspång introducerades för jobbet som analytiker. Under år två läste eleverna en fempoängskurs i spelsystem och taktik, vilken innehöll en veckas arbete med analys. Då hade EM för herrar i Portugal precis avgjorts och Håkan Ericson hade samlat på sig videos från samtliga matcher i turneringen. Han delade in klassen i olika grupper och tilldelade varje grupp ett lag som de skulle analysera och göra en presentation av med hjälp av inspelningarna.

- Vi fick Tjeckien, berättar Bernspång.

Gruppen grottade ner sig i Jan Koller och co., plockade ut viktiga pusselbitar och presenterade sedan tjeckernas spelsätt.

- Då slog det mig hur starkt pedagogiskt verktyg det är att använda videon, om man gör det på ett vettigt och korrekt sätt. Och jag insåg att jag hade ganska lätt att lära mig hur mjukvaran fungerade. Vi i vår grupp fick ihop våra grejer och sen fick jag hjälpa någon av de andra grupperna så att de fick ihop sina grejer.

Plötsligt öppnades det upp en ny dörr för Bernspång, vilken gav honom möjligheten att jobba med elitfotboll för första gången.

- Örebro SK fick nys om att vi på skolan hade tillgång till den där mjukvaran. Det var i den vevan som ÖSK hade blivit tvångsnedflyttat till superettan så de hade väl inte jättestora resurser. De såg en chans att få lite hjälp med de här bitarna, så de kontaktade några av våra lärare. Därefter fick jag och en kille till frågan om vi var intresserade av att hjälpa ÖSK under en vår. Det tyckte vi var spännande. För jag hade ingen erfarenhet av att jobba i en fotbollsklubb och i synnerhet inte på elitnivå.

Mot slutet av utbildningen satte sig Håkan Ericson ner med alla sina elever och Bernspång ser tillbaka på just det utvecklingssamtalet som delvis avgörande för hans karriär.

- Jag minns så väl att han sa: ”Du måste vara beredd att satsa på det här i tio år nu och skaffa dig erfarenhet, innan du kan utvärdera om det här kan bli ett yrke för dig eller inte. Du brinner för det här och tycker det är roligt men du måste skaffa dig praktisk erfarenhet”.

Bernspång ser genuint tacksam ut när han berättar om Ericsons ord.

- Jag är väldigt glad över att han tog upp just det tidsperspektivet med mig, tio år. Jag var 25 år och och då känns ju tio år gigantiskt långt. Men hade han inte gett mig en så lång tidshorisont hade jag kanske tyckt: ”Nu har jag hållit på i två år och det har inte hänt någonting”. Då kanske jag hade tröttnat och släppt tanken på att det skulle kunna bli ett yrke. Men jag hade hela tiden de där tio åren i huvudet

Även Ericson minns budskapet som han ville framföra till sin elev.

- Jag märkte att han brann och när man brinner så mycket för något är det lätt bli för ivrig och tycka att det går för långsamt. Det är lite så med den nya generationen, att det ska hända så otroligt mycket på ett halvår. Man jag som gått den långa vägen själv som tränare vet att det är ett antal hundår som man ska gå igenom, säger Ericson och fortsätter:

- Det händer mycket på vägen och man måste visa att man är uthållig. Man måste förtjäna ett förtroende hos folk, både hos spelare och tränare. När man inte varit en stor spelare själv så får man kämpa ganska mycket. Då gäller det att ha en längre horisont, njuta av arbetet man gör under tiden och inte bara sikta på positioner så snabbt som möjligt. Till slut får man de positionerna. Det där kände jag att han tog till sig på ett väldigt bra sätt.

Ett år efter utbildningens slut ringde så Bernspångs telefon. Håkan Ericson, då anställd hos Svenska Fotbollförbundet, var på andra sidan luren. Han berättade att förbundet bestämt att varje ungdomslandslag skulle få tillgång till en analytiker vid ett tillfälle varje år, och att en av två analytiker (på 25 procent) sagt upp sig från sin tjänst. SvFF hamnade i ett pressat läge, Ericson föreslog att han kunde höra sig för med gamla studenter och kontaktade sedan Bernspång.

- Givetvis var jag intresserad, säger analytikern.

Under sitt första år med de blågula landslagen åkte Bernspång i väg på tre olika samlingar, fördelat på tre olika lag. Därefter rullade det på med uppdrag för analytikern, men det skulle dröja innan han fick jobba hos SvFF på heltid. Innan dess var han bland annat ungdomstränare i Boden och 2009 hamnade han i Hammarby. I Bajen fick han sin första heltidsanställning, sex år efter att ha börjat utbilda sig. Bajens dåvarande tränare Tony Gustavsson är en tidigare kurskamrat från Örebro universitet till Bernspång.



Bernspång med damlandslaget 2012. Foto: Bildbyrån.

Efter ett år i grönvitt lämnade han klubben och 2010 fick han sitt första uppdrag för damlandslaget. Bernspång följde med till Algarve cup.

- På vägen hem frågade Thomas Dennerby (dåvarande förbundskaptenen): ”Du, tror du att du skulle kunna fortsätta att jobba med oss under året?”.

Det hela ledde fram till en intensiv period innehållandes arbete med ett VM-kval, en play off-runda och ett VM-slutspel 2011. Men Bernspång var fortfarande inte anställd hos SvFF, utan fick ersättning för varje enskilt uppdrag.

- Efter 2011 sa jag: ”Jag har ju varit borta i över 100 dagar nu i år, arvoderat”. Sen blev jag anställd från 2012 och framåt.

Därefter har analytikern jobbat med en rad olika landslag. Bland annat var han en av ledarna i Håkan Ericsons guldstab under U21-EM 2015. Vintern innan VM 2018 fick han så frågan om att bli en del av herrlandslagets stab, och tackade ja.

- Någonstans hade jag ju haft tanken i bakhuvudet, att jag jobbat med landslagen i alla de olika åldersgrupperna i någon form och att det då vore roligt att någon gång få jobba med herrlandslaget också. Det är klart att jag blev glad och stolt när jag fick chansen.

En framgångsrik karriär som analytiker har han jobbat till sig, men huvudpersonen själv är ärlig med att det inte var någon självklarhet att saker och ting skulle bli vad de blivit.

- Det var det verkligen inte. Det var ju lite slump och bananskal, kan man säga.

Tänker du ibland på vad som kunnat bli annorlunda?

- Ja, det är klart. Och då känner jag att jag är väldigt priviligerad. Jag har haft stolpe in vid de tillfällena som det har behövts.

Men du kanske hade skjutit stolpe in någon annan gång i ett annat läge ändå?

- Ja, man vet ju aldrig hur det hade blivit. Men att Håkan (Ericson) till exempel valde att ringa till just mig och fråga om jag var intresserad när förbundet behövde hjälp… och att Tony Gustavsson gav mig chansen i Hammarby, även om det bara blev ett år där. Jag fick ju chansen att få in foten på elitnivå där. Det har varit väldigt mycket slump och lite tur. Jag har lyckats hamna på rätt ställe vid rätt tillfälle.

Håkan Ericson menar att Bernspång har haft förmågan att alltid ta vara på de chanser som dykt upp för honom.

- När man slinker in på det där lilla bananskalet, det är då det gäller att leverera. Han har tagit alla chanser, på alla nivåer som han kommit upp på, säger Ericson och fortsätter:

- Tittar man på det han varit med om vad gäller antal mästerskap och framgångar i mästerskapen så har han varit med om väldigt mycket. Sen är han en pusselbit av allt annat. Men om man är en del av många olika framgångsrika pussel så kanske det också handlar om att det finns en gemensam faktor någonstans. Det han bidrar med i form av att kunna utvärdera saker på ett konstruktivt och mer neutralt sätt tror jag betyder mycket för utveckling och spelare som är intresserade av sin egen utveckling. Då kan de få saker svart på vitt. Han har en stor del i framgångarna.



Bernspång och ledarstaben runt P17-landslaget jobbar under VM 2013. Foto: Bildbyrån.

När Ericson tog hand om Bernspångs klass på universitet i Örebro insåg han snabbt att många av de som kommit in på utbildningen var oerfarna. För vissa räckte det med att ha spelat fotboll, eller varit tränare i något år, för att bli antagna.

- Jag märkte hur många som brann för det, men jag förstod också att alla inte skulle bli tränare i sin fulla utveckling, berättar Ericson.

Bernspång var en av de som stack ut för den dåvarande läraren.

- Christoffer visade redan från start att han är en person som inte gör någonting till 98 procent. Han gör allt till 110 procent.

- Det är som när man får frågan om spelare och vilka som är de största talangerna. De största talangerna är de som har störst drivkraft, de som är beredda att göra jobbet. Han förstod tidigt in på utbildningen att han behövde börja från ruta ett och det är inte många som har det modet att tänka så. Vissa kanske stretar emot istället och tycker: ”Jag kan det här, det där behöver inte jag kunna”. Men han förstod direkt och gick framåt väldigt snabbt. Han var väldigt nyfiken. Då blir man ofta bra. När han fick uppgifter gjorde han de uppgifterna till 100 procent och han gjorde research på olika håll och kanter. Jag såg nog tidigt att han skulle kunna bli riktigt bra.

Under U21-EM 2015 var Bernspångs insatser en betydande pusselbit i det lagbygge som tog hem guldet, menar Ericson.

- Alla hade en roll och kunde den till 100 procent. Det var lite roligt för vi kunde sitta och ta en lunch men sedan försvann alla på sitt håll och då visste alla precis vad som skulle göras. Christoffer var en jätteviktig pusselbit, säger Ericson om det som han upplevde som ett väldigt sammansvetsat team.

U21-landslagets tidigare förbundskapten är mäkta imponerad av sin tidigare adepts arbetskapacitet.

- Han lämnar ingenting åt slumpen. Han säger inte att han har koll på någonting som han inte har koll på bara för att märkas. Sen har han förmågan att jobba väldigt hårt. Man jobbar ju enormt många timmar i det tysta utan att få någon publicitet i det jobb han har. Men det är inte det som är hans drivkraft, det är att göra allt så professionellt och optimalt som möjligt. Plus att han har ett tekniskt kunnande och ett fotbollsöga som gör att han ser väldigt många detaljer som inte gemene man gör.

- Analytikerna sitter ofta halva, eller ibland hela, nätterna för att få klart en rapport till nästa dag och det kanske inte är så många som märker av deras jobb. Det krävs en viss människotyp för att kunna vara så lojal. Där är Christoffer urtypen av en sådan person, säger Ericson.

Svenska Fotbollförbundet har också överlag haft stor nytta av den klass på Örebro universitet som Bernspång gick i, och som Håkan Ericson var ansvarig för. Faktum är nämligen att två av analytikerns kurskamrater från den tiden också är heltidsanställda hos förbundet: Ulf Kristiansson (U23-förbundskapten) och Andreas Janmyr (analytiker).

Tillsammans med just Kristiansson har Bernspång format den analysavdelning som finns hos förbundet i dag.

- De två ligger egentligen till grund för allting. De har byggt ett fantastiskt kodfönster som gör att man får väldigt mycket statistik runt matcherna, säger Ericson och berättar hur Bernspång blev en del av hans stab i U21-landslaget:

- Det kändes ganska länge som att varje landslag jobbade för sig självt i de här delarna, så efter några år i U21 kom vi fram till att vi behövde göra något gemensamt kring frågan. Så att vi skulle kunna skapa utvärderingar kring hur olika säsonger sett ut och så vidare, för att hitta eventuella likheter mellan lagen och så. Där taggade Christoffer till.

Han fortsätter:

- Då insåg vi att vi behövde ha honom i U21, så att vi kunde utvärdera matcher på annat sätt än bara att det blev 1-0 eller 0-1. Vi började ta del av hans siffror på ett helt annat sätt. Sen är han så pass fotbollskunnig att han ofta var med oss i träningsplaneringar och i diskussioner om laguttagningar. Han kom med väldigt mycket värdefull input när vi tittade bakåt på hur en match sett ut. Han var en väldigt stor del i vår framgång med U21-landslaget.