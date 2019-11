Edman blir tränare i division 3-klubb: "Ska bli skitkul"

I måndags uppgav HD att Erik Edman skulle ta över skånska Hittarps IK, som åkte ur division 2 och ska spela i division 3 nästa säsong. Nu bekräftar Edman själv att han tar över som tränare i klubben. Enligt HD är kontraktet skrivet över ett år.

- Fokus ligger på Hittarp, det är ett medvetet val att försöka lära mig så mycket som möjligt om hur det är att driva träningar och själv bestämma vad man ska göra på träningen. Det ska bli skitkul, säger den tidigare landslagsmannen till HD.

I Hittarp återförenas Edman med förre Helsingborgs IF-lagkamraten Christoffer Andersson, som i december blir fotbollsansvarig i föreningen.

Edman spelade under sin aktiva karriär i bland annat Premier League, Eredivisie och Ligue 1 och noterades för 57 landskamper i Blågult. Efter den aktiva karriären har han varit en del av tränarstaber i Helsingborgs IF, Eskilsminne och även haft huvudansvaret för HIF Akademi i division 2. Utöver det har han varit expert i TV4 och C More.