Edman om Quaisons Blågult-framtid: "Han har hög status - måste tappa i form rejält för att inte vara med"

Robin Quaison, 27, har under de senaste åren varit en självklar del i Janne Anderssons svenska landslag. Anfallaren har gjort bra ifrån sig i Bundesliga-laget Mainz och levererade 13 mål och två assist på 32 ligamatcher under säsongen 2019/2020, samt sex mål och tre assist på 28 ligamatcher under säsongen 2020/2021.

I Blågult har han gjort nio mål på 30 A-landskamper. Under EM-kvalet 2019 tog han en fast startplats i landslaget och levererade fem mål och tre assist på nio kvalmatcher. I EM i sommar gjorde han en assist på en start och tre inhopp.

Under torsdagen stod det klart att Quaison byter klubb och världsdel. Mainz meddelade nyligen att anfallaren lämnar vid avtalets slut, och i dag blev han presenterad av saudiska Al-Ettifaq Club, som i år kom på femte plats i den saudiska högstaligan.

ANNONS

Vad betyder då flytten för Quaisons framtid i Blågult? I och med övergången lämnar han en toppliga i Europa för spel i en liga i Asien.

Fotbollskanalens expert Erik Edman ger nu sin syn på 27-åringens klubbval och menar att det inte bör påverka spelarens framtid i svenska landslaget.

- Jag tror inte att det gör det. Han har hög status och måste tappa i form rejält för att inte vara med i truppen. "Chippen" Wilhelmsson plöjde ny mark där när han tog steget först, som etablerad landslagsspelare, och körde där ett par år. När han tog det steget tänkte man godnatt, men folk förstår nu att det är en okej liga, även om det inte är en toppliga, säger Edman och fortsätter:

- Quaison kommer att vara en landslagsspelare under de närmaste åren också. Den här flytten kommer inte att förändra det, men sedan sänker man ju sina aktier genom att spela där. Alla förstår ju att det är ett ekonomiskt beslut, vilket jag och alla har full respekt för.

ANNONS

Edman tror även att Quaison kan ha bollat in förbundskaptenen Janne Andersson i beslutet, precis som att Andersson tidigare inte visat sig vara rädd för att ta ut spelare, som spelar i Asien. Marcus Berg var exempelvis en tongivande spelare i Blågult, samtidigt som han tillhörde Al-Ain FC i Förenade Arabemiraten mellan 2017 och 2019.

- Han bollade säkert frågan med Janne och Wettergren innan han kritade på. Om han håller samma klass som han hållit kommer han att vara med i landslagstruppen, även om det här inte stärker aktierna att starta. Konkurrensen där framme är ju tuff ändå. Det finns två spelare i Isak och Kulusevski som kommer att bli ännu bättre och de börjar komma in i en ålder, där de redan har samlat på sig erfarenhet, men även har potential att utvecklas ännu mer. För alla svenska anfallare kommer det att bli tufft oavsett klubb och liga.

ANNONS

Edman menar vidare att det ställer krav på en spelare att ha rätt "mindset" för att hålla uppe en hög nivå i en lite sämre liga. Det kan vara en utmaning för landslagsspelare, som håller till i lite sämre ligor i världen.

- Jag tror att det är individuellt och att det handlar om vilket "mindset" som spelaren har när den går in i utmaningen. Man får inget gratis. Om man tränar i en miljö med A-landslagsspelare, som i exempelvis en Premier League-klubb, där 15 spelare av 25 är A-landslagsspelare, så drivs nivån och kvaliteten upp i den dagliga träningen. Så blir det även om alla spelare inte spelare i landslag som England, Italien och Spanien. Det är ändå landslagsspelare, säger Edman och fortsätter:

- Det får man inte i en sådan miljö (i en lite sämre liga). Då får man inget gratis och då är det upp till en själv att jobba på, vara seriös och orka vara seriös. I tränings- och matchmiljö på en högre nivå är det lätt att dras med. Då är det svårt att simma motströms, utan i stället åker man med och får hjälp av det.