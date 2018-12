Efter brandtalet - Fischer nominerad till Årets HomoBiTransQueer på QX-galan

Nilla Fischer fick för första gången tidigare i höstas Diamantbollen som årets bästa kvinnliga fotbollsspelare i Sverige. I sitt tacktal valde hon att belysa ojämlikheterna mellan herr- och damfotboll.

- Om jag stod här i dag som man, med den karriär jag haft, skulle jag aldrig mer behöva oroa mig ekonomiskt. Inte mina barn heller. Vi spelar för att vi älskar sporten, vi spelar för livet, sa Fischer bland annat och avslutade med en uppmaning:

- Alla ni pojkar, killar och framför allt män. Det är dags att komma in i matchen nu, för jämställdhet är något som gynnar oss alla. Men det är något som vi måste göra tillsammans. Helt ärligt, we have no more fucks to give. Tack!

Brandtalet fick många reaktioner och nu upprmäksammas Fischer ytterligare. Wolfsburgförsvararen har blivit nominerad till Årets HomoBiTransQueer på den årliga QX-galan.

”Diamantbollen-vinnaren och VM-stjärnan höll ett brandtal på Fotbollsgalan och uppmanade ALLA att komma in i matchen som rör jämställdhet inom fotbollsvärlden. Med en fantastisk förebild som Fischer lovar vi att aldrig sluta lyssna och kämpa” lyder motiveringen.

Fischer gläds stort över sin nominering.

”Jag är oerhört stolt att bli nominerad till årets HomoBiTransQueer! Ett av de absolut finaste prisen som finns!” skriver hon på sin Instagram.

QX-galan hålls den 4 februari nästa år på Cirkus i Stockholm.