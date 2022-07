Efter covid-fallen - blågula stjärnor vill vara försiktiga: "Skulle kanske inte kramats så mycket"

Sverige kryssade under lördagen mot Nederländerna, och under söndagen meddelade det nederländska landslaget att stjärnspelaren Jackie Groenen testat positivt för covid-19. Groenen är samtidigt inte ensam om det, då bland andra engelska spelaren Lotte Wubben-Moy, samt italienskan Valentina Cernoia också testat positivt för viruset under EM. Inför turneringen var det också corona-fall i andra landslag.

Svenska landslaget gick under söndagen ut med att samtliga spelare testat negativt efter mötet med Nederländerna och stjärnan Kosovare Asllani menar att hon inte är rädd.

- Jag tror att ingen är rädd, då man utgår från att alla, som spelar matcher, är friska. Fotboll är en kontaktsport, vad ska man göra? Det är omöjligt att veta. Vi antar att hon inte var smittad och vi utgår från att alla är friska när de spelar matcher, säger Asllani.

Svenska spelare hälsade samtidigt på supportrar efter EM-premiären och kommer att träna inför folk på måndag, då supportrar är välkomna till träningen.

Asllani menar att spelare inte kommer vara så nära supportrar framöver.

- Vi har restriktioner och restriktionen kommer att vara att inte hälsa så mycket på folk på läktaren. Vi måste fortsätta ha respekt för covid, då det inte är något som gått bort. Det är något vi fått till oss och kommer ta till oss att inte göra det.

Hur mycket pratas det om corona i truppen?

- Det är klart att det är aktuellt nu efter gårdagen, men som spelare kan vi inte gå runt och vara rädda och tänka på att folk är positiva på planen. Vi utgår från att alla som spelar matcher är friska och det är det vi fokuserar på, samt att spela matcher.

Lagkamraten Nathalie Björn tycker i sin tur att det är tråkigt med corona-fall i EM.

- Det är klart att det är tråkigt att det fortfarande är mycket covid som håller på att härjar och sådär. För egen del känns det ändå rätt lugnt. Vi gör det vi kan och vi försöker att vara noggranna med att kanske inte vara för nära folk om man har symptom. Det fungerar även precis som vanligt, att har man symptom, säger man till. Det känns ändå tryggt.

På frågan om Björn känner oro kring att det var kramar efter premiären är svaret:

- Med facit i hand skulle man kanske inte kramats så mycket, men samtidigt får vi bara hålla ögonen öppna och känna efter om man känner någonting eller inte. Det känns ändå som att det borde vara rätt lugnt, säger hon och fortsätter:

- Det blir kanske inte riktigt samma, att gå och krama familj, som man gjorde efter den här matchen. När man hälsar på spelare och tackar spelare får man kanske gå och ta handsprit och det tänker man kanske inte på, då livet fungerar som vanligt nu. Vi måste nog vara lite noggrannare med det.

Blir du lite extra orolig nu när det är öppen träning och det kommer supportrar?

- Jag vet inte om vi får gå fram och krama fans på samma sätt med tanke på covid. Jag tror vi kommer gå igenom förhållningsregler.

Mittfältaren Hanna Bennison om covid-19-fallen i EM:

- Vi testade oss i dag och alla var negativa, så det känns tryggt, säger mittfältaren.

- Man får väl ta lite hänsyn och vara lite mer försiktig med fans och sådär, fortsätter hon.

Spelare, som testar positivt för covid-19 under EM, får ersättas med andra spelare, som inte är med i den befintliga truppen, men då får spelarna, som testat positivt, inte komma in i truppen igen. Det är varje enskild landslagsledning som får ta det beslutet.

Sverige spelar på onsdag mot Schweiz i den andra gruppspelsomgången i EM.