Efter öppna brevet - SvFF ska ha möte med Fifa

Nästa år är Qatar värd för VM. Det är ett värdskap som kritiserats i flera år, och under senaste tiden har frågan blivit än mer aktuell. I februari släppte The Guardian en ny analys, som visade att fler än 6 500 migrantarbetare har avlidit sedan landet fick värdskapet för tio år sedan. Nyligen gick även manniskorättsorganisationen Amnesty ut med en uppmaning till förbund och supportrar om att sätta press på Fifa kring situationen i Qatar.

Svenska Fotbollförbundet, som har fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt i frågan, riktade sig nyligen direkt till Fifa gällande Qatar-VM. SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson och generalsekreterare Håkan Sjöstrand publicerade ett öppet brev till Fifa-presidenten Gianni Infantino och uppmanade bland annat Fifa till att "öka trycket" på Qatar.

Nu kommer SvFF att vara med på ett digitalt möte med Fifa på måndag, där Fifa kommer att svara på synpunkter kring frågan. På mötet kommer även andra nationsförbund att närvara, precis som bland annat Internationella arbetsorganisationen, Bygg- och Träarbetareinternationalen och Amnesty.

Håkan Sjöstrand förväntar sig bland annat att Fifa kommer att redovisa vilka åtgärder och steg som tagits under den senaste tiden.

"Vi har ju under flera års tid adresserat en hel del kritiska synpunkter och frågeställningar med anledning av att VM kommer att spelas i Qatar 2022. För med all rätt har mänskliga rättigheter - och särskilt de som rör migrantarbetare - kommit under särskilt fokus och så sent som för ett par veckor sedan adresserade vi detta igen. Jag förväntar mig en faktabaserad information om hur det ser ut, vilka åtgärder och steg har tagits och jag tycker det är bra att Fifa bland annat bjudit in olika oberoende organisationer som FNs International Labour Organization (ILO), Building and Wood Workers 'International (BWI) och Amnesty International då de är experter på detta. Det tyder på en vilja till ökad öppenhet och transparens", skriver Sjöstrand i ett mejl till Fotbollskanalen.

Hur tror du att Fifa reagerar på det här "ökade trycket"?

"Som en medlemsdriven organisation förväntar jag mig att man lyssnar på sina medlemmar och jag tycker inbjudan till detta möte är ett bra initiativ. Och när jag dessutom ser vilka andra oberoende expertorganisationer som deltar så är min förhoppning att vi kan fortsätta jobba för en ökad dialog som kan leda till nödvändiga förbättringar. Och jag hoppas att fokus framåt kan handla om hur vi driver sakfrågor gällande mänskliga rättigheter framåt och inte om att ställa olika initiativ emot varandra som vilka som tagit på sig en viss tröja eller inte. Alla initiativ som driver sakfrågorna framåt är för mig bra".

Vilka nödvändiga steg tror du Fifa kan ta för att mänskliga rättigheter kan tillgodoses i framtida VM?

"Vi vet att det skiljer sig på hur besluten om vart VM ska spelas fattas idag jämfört med för tio år sedan. Då fattade en liten grupp människor i Fifas styrelse dessa beslut medan det nu är en helt öppen omröstning där samtliga medlemsländers röster dessutom blir offentliga. Min förhoppning och förväntan är ju att detta skall leda till bättre beslut samtidigt som vi också måste vara medvetna om att vi själva enbart har en röst av 211. Bland annat genomfördes en sådan medlemsomröstning när beslutet om herrarnas VM 2026 fattades på Fifas kongress i juni 2018. Då fick USA/Kanada/Mexico 67 procent av rösterna mot Marocco som fick 33 procent".

Tror du att det kommande mötet kan leda till att man kommer överens om att man inte lägger framtida VM i länder, som inte efterlever mänskliga rättigheter?

"Jag tror att det kan bidra till det och jag tror att alla former av forum där det sker en konstruktiv dialog hjälper till att driva saker i rätt riktning. Sedan är ju själva syftet med måndagens möte att vi ska få status gällande situationen i Qatar och att Fifa också kan redogöra för hur de agerat. För oss är det redan självklart att en förutsättning för att få arrangera ett mästerskap är att mänskliga rättigheter efterlevs, men samtidigt vet vi om att det vi anser som självklart inte riktigt ses på samma sätt i alla andra delar av världen och att förändring ofta tar tid. Och därför tror vi att dialog är ett bättre verktyg för att uppnå förbättringar och samförstånd än att inte prata med varandra".