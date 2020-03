Efter OS-flytten - fem mästerskap på fem år: "Oj, oj, oj..."

Under tisdagen kom beskedet, sommarens OS i Tokyo flyttas. Ett besked som inte överraskar förbundskaptenen Peter Gerhardsson dessa tider. - Det är mer tråkigt men så är det ibland, säger han till Fotbollskanalen.

Efter bronsmedaljen under VM 2019 säkrade Sverige sin plats till OS i Tokyo, där Europa har totalt tre platser till OS. Men under coronavirusets framfart har det mesta pekat på att OS i Tokyo skulle tvingas flyttas fram och under tisdagen kom beskedet. Det nya målet lyder "senast sommaren 2021".

Beskedet kommer inte som någon chock för Peter Gerhardsson samtidigt som förbundskapten menar att det för tillfället är oklart hur detta påverkar landslagets planering.

- Det är väldigt komplexa beslut man ska ta med hela världen och alla idrotter inblandade så utifrån det känns det som ett klokt beslut att inte köra, säger Peter Gerhardsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Hur det påverkar vår planering vet vi inte än. OS är vi ju klara för så där har vi en plats. Man lär ju inte byta plats då det är bestämt i Japan men frågan är bara när och det får vi se. Eftersom vi hela tiden lånar in spelarna från klubbarna så är det ju viktigt att spelarna är i fas när det gäller träning. Och fotboll är ju nästintill en året runt-sport. En faktor är att våra spelare som spelar i utländska klubbar har höst/vår-säsong och i Sverige har vi vår/höst så det krockar alltid i säsongen kan man säga. Men våra trupper har oftast bestått av hälften från svenska klubbar och resten från utländska. Så det är någonting som vi vet om och får ta hänsyn till.

Först flyttades EM och nu även OS, hur känns det?

- EM är vi ju inte klara för, vi har spelat tre matcher av åtta, så det ska spelas klart först. EM-kvalet ligger här i juni fortfarande med Slovakien och Island borta sen får vi se om det fattas något beslut kring det. Men som sagt, fem matcher kvar så efter det kommer jag börja fundera på. OS var vi ju klara för och någonstans är det inte speciellt överraskande i dessa tider. Det är mer tråkigt men så är det ibland. Vi får börja titta på vad vi kan göra istället.

Kan du se några spelare som gynnas av OS-flytten?

- Nej, jag tittar inte individuellt på spelare så… Spelare är i olika faser och i olika åldrar. När det handlar om att få en bra spelare i rätt tidpunkt så är det många faktorer som spelar in. Det går inte att spekulera i om en spelare är bättre om två år än vad hon skulle vara i OS i sommar.

Den senaste tiden har det pratats mycket om Hanna Bennison, hur resonerar du där?

- Hon är ju bra redan nu. Om hon hade kommit med till OS så skulle det varit för att hon är en av de 18 bästa spelarna. Fotboll handlar mer om att totalt sett ha väldigt många bra spelare om man ska klara sig igenom ett mästerskap. Så vad som är bäst individuellt sådär…det vet jag inte.

Det är många mästerskap som står för dörren. I och med att OS nu flyttas till 2021 kan de fem kommande åren bjuda på lika många mästerskap (OS 2021, EM 22, VM 23, OS 24 och EM 25).

- Haha, oj, oj, oj… Nä, men jag funderar inte på det just nu. Idag har beskedet om att OS skjuts upp kommit och då får man fokusera på det. När det kommer till de andra mästerskapen så måste beslut fattas först. Spekulationen om när mästerskapen äger rum lämnar jag tills allt är klart. Mest intressant för oss är EM-kvalet, när spelas det och när kommer OS ligga, så långt funderar jag i nuläget.