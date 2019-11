Efter rasismen i Rumänien – Real Sociedad stöttar Alexander Isak: ”Beklagar djupt den sortens beteende”

Under matchen mellan Rumänien och Sverige i Bukarest under fredagen fick Alexander Isak hoppa in i andra halvlek när Sverige vann med 2-0 och säkrade en plats i nästa års EM. Inhoppet blev dock av tråkigare karaktär, då matchen fick avbrytas en stund efter rasism på läktarplats riktat mot just Isak.

- Det är klart det är tråkigt för stunden, men samtidigt var vi förberedda på att sådana här saker skulle kunna hända, även fast det inte hjälper på så sett. Jag tycker att jag kunde hantera det bra och lagets stöd var otroligt också. Vi klarade det bra och det är otroligt tråkigt att sådana saker händer, men vad ska vi göra?, sa han till C More.

Isak menade i C Mores intervju att det var rasistiska glåpord som han utsattes för, något som han senare bekräftade delvis handlade om apljud. Trots de tråkiga scenerna var han glad över stödet han fick från sina lagkamrater.

- Det värmer och det är otroligt fint att se från alla grabbarna. Vi har en otroligt fin lagsammanhållning och man älskar alla här. Det betyder allt, faktiskt, sa Isak.

Nu får Isak också stöd av sitt klubblag, Real Sociedad. Under lördagen gick klubben ut med ett pressmeddelande där de starkt fördömer det rasistiska beteendet mot anfallaren. De skriver också att de ”djupt beklagar att den sortens beteende från gångna tider fortfarande finns”. Klubben twittrade även ut en bild på Isak med orden "Respect" och "Stop Racism".

”Fotboll, sport och livet måste tjäna till att förena hobbys, kulturer och folk och på det viset kommer ’La Real’ att fortsätta att arbeta med människor och omgivningen för att uppnå ett mer hälsosamt, respektfullt samhälle och värderingar förenade med vår tid” säger klubbens president Jokin Apperribay i pressmeddelandet.

Även flera av Isaks lagkamrater, bland dem Asier Illarramendi och David Zurutuza, gick ut och visade sitt stöd till Isak med inlägg på sociala medier. Även Osasunas Raul Navas gick ut och twitterade i stöd till svensken.

Isak flyttade i somras till den baskiska klubben från Borussia Dortmund och på 13 matcher i La Liga har han noterats för två mål.