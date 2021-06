Efter succén - Olsen belönas på nytt

Sverige vann gruppen före Spanien och har stått för en bra start i EM. En av de bästa spelarna i det svenska laget har varit målvakten Robin Olsen.

Han har stått för flera matchavgörande räddningar och räddade Sverige kanske främst i matchen mot Spanien. 31-åringen tar plats mellan stolparna när den franska tidningen L’Equipe tagit ut gruppspelets bästa elva.

Olsen är den enda svensken i elvan som annars domineras av spelare från Italien, Belgien och Nederländerna. Noterbart är att det inte är enda fransman i laget som L’Equipe tagit ut.

Olsen var på lån i Everton förra säsongen men tillhör italienska Roma. Hans framtid där är osäker, men succén i EM borde hjälpa honom att hitta en ny klubb. Han har tidigare varit inne på att han är i sitt livs form.

- Jag känner mig i otroligt bra form. Det har nog inte känts så här bra innan. Jag kom hit med bra självförtroende. Jag spelade inte de sista månaderna i Everton, men formen har känts väldigt bra. Det är all träning som jag har lagt ned. Jag har inte vikt ned mig utan gått ut och kört 100 procent, säger han.

Sverige möter Ukraina i åttondelsfinal på tisdag. Matchstart är 21.00 och du ser den på TV4 och C More.

Good Morning.



L’Equipe’s (non French!?!) team of the group stages. pic.twitter.com/o18vowT5gU