Efter uttåget - Lindelöf ställer sig frågande: "Förstår inte hur vi förlorar"

Det blir inget VM i Qatar för Sverige. Robert Lewandowski gjorde 1-0 på straff efter att Grzegorz Krychowiak blivit nedriven i det svenska straffområdet av Jesper Karlström tidigt i den andra halvleken. Napoli-mittfältaren Piotr Zielinski satte sedan spiken i kistan när han utnyttjade ett misstag av Marcus Danielson och satte slutresultatet 2-0.

Efter matchen rådde det delade meningar hos de svenska spelarna: Sverige var det bättre laget. Något som även lagkapten Victor Nilsson Lindelöf höll med om. När "VNL" mötte C More efter matchen ställde han sig frågande till hur Blågult inte vunnit.

- Just nu förstår jag inte hur vi förlorar den här matchen, helt ärligt. I första halvlek spelar vi bra. Även efter deras första mål så tycker jag att vi gör det okej. Men efter deras andra mål tycker jag att vi faller ihop lite. Det blir lite Hawaii, vi måste chansa lite mer. Jag vet inte, det är surt bara, säger Nilsson Lindelöf till C More och fortsätter:

- Det kändes som vi hade övertaget mot dem. Vi sa det även när vi kom in i halvtid. Vi kände att vi hade övertag både fysiskt och med bollen. Men det var inte vår dag idag. Det är små marginaler som avgör, tillfälligheter. Det är två mål som vi inte ska släppa in. Det är en straff och det andra målet ska vi inte heller släppa in. Men det är sånt som händer, det är fotboll. Men just nu suger allting bara.

Mästerskapet är det första Lindelöf missar med landslaget. Det är även det första Sverige missar under Janne Anderssons ledning.

Lottningen av fotbolls-VM i Qatar sänds den 1 april klockan 17.00 på TV12, TV4 Play, C More och Fotbollskanalen.