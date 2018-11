Ekdal ger lugnande besked om skadan: "Ska inte vara några problem"

Det har funnits en del frågetecken i den svenska truppen inför ödesmatcherna mot Ryssland och Turkiet. Framför allt har det varit det centrala mittfältarna som haft skavanker.

- Det finns några frågetecken; Sebastian Larsson (hoppade in mot Kalmar under söndagen) och Albin Ekdal (fick sitta på bänken mot Roma under söndagen), sa Janne Andersson på en presskonferens tidigare i veckan.

Nu ger Albin Ekdal lugnande besked och säger att han har tränat för fullt och att han är tillgänglig för spel.

- Det har sett bra ut för egen del. Jag körde fullt i går och i dag, så det ska inte vara några problem, säger Ekdal i en intervju med TV4.

Hur ser du på konkurrensen på det centrala mittfältet? Det finns en överrepresentation i den här truppen.

- Precis. Jag och Seb (Sebastian Larsson) har haft lite problem, så det kanske är därför vi är lite fler den här samlingen. Men det är bara bra med konkurrens. Det är unga, duktiga spelare som har kommit in - så det är kul att det finns många duktiga spelare på mitten också.

