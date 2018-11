Ekdal och Larsson frågetecken inför Turkiet: "Men har gott hopp om båda"

Under måndagens presskonferens, som inledde herrlandslagets samling innehållande de två avgörande Uefa Nations League-matcherna (Turkiet på lördag och Ryssland på tisdag), sa förbundskaptenen Janne Andersson följande:

- Det finns några frågetecken; Sebastian Larsson (hoppade in mot Kalmar under söndagen) och Albin Ekdal (fick sitta på bänken mot Roma under söndagen).

Andersson hoppas dock att båda ska kunna vara tillgängliga mot Turkiet. Landslaget har själva inte hunnit göra någon medicinsk koll på duon, men spelarna själva ska ha förhoppningar om spel efter undersökningar hos sina respektive klubblag.

- Jag har ganska gott hopp om båda, utifrån det jag vet och snacket jag hört. Jag har haft kontakt med dem via sms. Vi får se. Vi får ta första kollen i dag, säger förbundskaptenen.

AIK-spelaren Larsson och Sampdoria-spelaren Ekdal har utgjort Blågults centrala mittfält i många matcher sedan Janne Andersson tog över landslaget.