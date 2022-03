Elanga gjorde debut - låst till Blågult

Manchester United-talangen Anthony Elanga blev nyligen uttagen till svenska landslagets samling i mars för playoff-spel om en plats i Qatar-VM senare i år. Elanga kan i grunden även representera Englands och Kameruns landslag, men berättade i veckan att han alltid drömt om att få spela med Blågult.

Under torsdagen hoppade han in mot Tjeckien under förlängningen i playoffsemifinalen på Friends Arena och gjorde A-landslagsdebut. Därmed är han nu även låst till svenska landslaget i och med att han spelat med landslaget i en tävlingsmatch.

- Jag ville byta in Elanga tidigare, men jag hade Emil (Forsberg), Dejan (Kulusevski), (Robin) Quaison och Alexander Isak på planen. Så då skulle jag tagit ut någon av de spelarna, och av olika skäl ville jag inte det, säger Sveriges förbundskapten Janne Andersson till C More.

- Framför allt på grund av att de är starka på fasta situationer ville jag inte ta ut "Alex" Isak för tidigt.

Sverige vann i slutändan med 1-0 efter ett avgörande mål av Robin Quaison i andra förlängningskvarten och ställs nu mot Polen på tisdag i en playoffinal om en VM-plats.

TV4 och C More sänder avgörandet mot Polen på tisdag.