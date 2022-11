Elm om att Jurelius får sparken: "Ett ordentligt omtag"

Under onsdagsförmiddagen kom beskedet: Sportchefen Henrik Jurelius sparkas från AIK. Fotbollskanalens allsvenska expert Viktor Elm lider med 36-åringen:

-Det känns oerhört tråkigt att det händer inom fotbollsvärlden, att någon behöver lämna när det går lite sämre. Fotbollen är tuff – alla som ger sig in i den vet att det kan gå åt det ena eller andra hållet. Går det inte i den riktning klubbarna vill så blir det den ytterst ansvariga som får bära hundhuvudet. Jag tror inte de har några hard feelings – det hör till jobbet, tyvärr.

Varför tror du klubben har fattat det här beslutet?

- De försöker nog göra ett ordentligt omtag med ny tränare och sportchef. Rent resultatmässigt hoppas väl AIK alltid på att vara högst upp i tabellen, vilket de inte har lyckats med. Själva spelet har inte varit något för ögat att prata om, det finns förbättringspotential.

ANNONS

Elm fortsätter:

- Nu tar de chansen att gå den vägen och maximera sina prestationer. De vill staka ut en ny väg med ny tränare, då ser de chansen att något nytt ska leda de framåt. Svårt att veta hur väl det slår ut. Ett omtag och förändring som är ganska tydlig – kommer vara lätt att se skillnaden.

Är du förvånad över tidpunkten – med tanke på nyrekryterad tränare?

- Det brukar ju vara i omvänd ordning, att man tillsätter en sportchef först. De behövde en tränare och har säkert jobbat ett längre tag med att få in den tränaren, den frågan var mer akut.

Vad tror du sker nu framöver?

- Jättesvårt att sia om. De kommer se till att få in någon som får in en tydlig idé hur man vill utveckla alla de unga talangerna man har och hur man vill jobba på ett annat sätt än vad Jurelius gjorde. Initialt kommer det komma in något nytt som bidrar med ny energi.