Emil Forsberg: "Vi vill skapa en magisk sommar"

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Emil Forsberg är självklar i den svenska startelvan och har spelat en viktig roll i den svenska offensiven de senaste åren. I årets EM har han stått för Sveriges enda mål så här långt, straffsparken mot Slovakien.

För TV4 berättar han om hur han ser sin egen roll i dagens Blågult.

- Jag försöker hjälpa laget i anfallsspelet, att skapa kombinationer. Jag behöver inte göra mål eller assist, jag bygger gärna upp spelet på ett sätt där jag sätter tempo på spelet och på så sätt hjälper till, säger han.

- Jag vill göra mina lagkamrater bättre och sätta dem i lägen som gör att vi får fart på spelet.

Forsberg säger att det finns en otrolig stolthet över att representera landslaget i ett mästerskap.

- Att spela ett mästerskap för Sverige är bland det bästa som finns, även vi spelare känner en sådan pepp. Vi vill leverera för Sverige och skapa en magisk sommar för folket.

Se hela inslaget med Forsberg, i spelaren.