Eriksson vikarierade på sin vanliga position: ”Får se var man hamnar med tiden"

Magdalena Eriksson spelar till vardags mittback i sitt klubblag Chelsea. Men med tanke på den hårda konkurrensen i landslaget har hon i Blågult oftast fått spela till vänster i backlinjen. Så var fallet under VM-slutspelet i somras. Men i Nilla Fischers och Amanda Ilestedts frånvaro mot Ungern i EM-kvalet under fredagen valde Peter Gerhardsson att sätta in Chelsea-kaptenen i mitten tillsammans med Linda Sembrant. Resultat? Ett Eriksson-mål framåt och en hållen nolla bakåt.

- Ett jättebra resultat. Vi visste att Ungern borta inte skulle bli lätt och det märkte vi i första halvlek. Men i andra tar vi över och skönt att vi gör två tidiga mål. Då kände vi att vi kunde spela med ett lugn som vi inte kunde i första halvlek.

Vad säger du om ditt 1-0-mål?

- Jätteskönt att få ett tidigt ledningsmål. Det är alltid svårt att bryta ner sådana här lag men att få ett tidigt ledningsmål var väldigt skönt och jag försökte bara nicka mot mål. Lyckligtvis gick den över målvakten.

Så var spelar hon då helst? Centralt eller till vänster? Frågan är inte ny för Magdalena Eriksson.

- Haha, jag har fått den frågan väldigt ofta… Men det är ju mittback jag spelar i klubben så det är ju där jag spelar för det mesta och känner mig bekväm i dagsläget. Men jag vill konkurrera på olika positioner och jag är nöjd bara jag får spela.

På frågan om det är centralt hon till slut vill hamna i Blågult säger hon:

- Jag kommer att hamna där Peter vill att jag ska hamna så vi får se var det är. Jag är redo var han än vill spela mig och vi har vi väldigt många bra mittbackar och kanske inte riktigt lika många vänsterbackar. Vi får se var man hamnar med tiden men det är ju mittback jag spelar till vardags i Chelsea så givetvis är det i dagsläget det jag är mest van vid.

Var tycker du att du får ut mest av din kapacitet?

- Jag kan tycka att de de kvaliteterna jag har passar bäst som mittback eller som vänsterback i en trebackslinje. Jag gillar att slå mycket uppspel och vinna dueller. Men jag har även kvaliteter som är bra för en ytterback så jag försöker att bibehålla alla kvaliteter så att jag kan spela på båda positionerna.

Peter Gerhardsson gillar att ha en spelare i truppen som är användbar på olika positioner.

- Hon klarar av båda rollerna väldigt bra. Det är fantastiskt att jag kan använda henne på olika positioner beroende på hur det ser ut. Man har sådana spelare ibland, som kan spela på olika positioner. Det är naturligtvis bra att kunna välja på det sättet.

Se höjdpunkterna mellan Ungern och Sverige i spelaren ovan.