EU förtydligar efter uppgifter om konstgräsförbud

Den tyska tidningen Welt am Sonntag uppgav att EU ville förbjuda konstgräsplaner som innehöll vulkaniserat gummi så fort som 2022. Enligt Aftonbladet finns det i Sverige runt 1000 sådana konstgräsplaner. Anledningen till det föreslagna förbudet uppgavs vara att vulkaniserat gummi räknas som mikroplatser och de kan inte brytas ner naturligt i miljön.

Nu förtydligar EU sin ståndpunkt. Unionen skriver att det inte finns några planer på att vilja förbjuda konstgräsplaner, utan att man rent generellt ser över hur man kan komma åt effekter av mikroplaster, exempelvis vulkaniserat gummi.

- Vi har sett att tidningar skrivit att EU skulle vilja förbjuda konstgräs. Det är inte sant. Inget sådant förslag förbereds i EU-kommissionen, skriver EU-kommissionen på sitt Twitter-konto.

Some newspapers say that the EU wants to ban artificial turfs. This is not true. No such proposal is under preparation.

In general, we are considering how to best address environmental and health impact of microplastics and encourage the development of sustainable alternatives. pic.twitter.com/6RQDmV8MhJ