Ex-allsvensk topptränare åtalas för penningtvättsbrott

I veckan åtalades en tidigare allsvensk topptränare, misstänkt för penningtvättsbrott. Enligt stämningsansökan går anklagelserna ut på att tränaren via ett företagskonto tagit del av 254 151 kronor och att de pengarna härrör från ett bedrägeribrott. Nyhetssajten Bulletin var först med att rapportera om åtalet.

Saken handlar om att någon, under 2019, utgett sig för att vara ett franskt jordbruksföretag och fått kunder till bolaget att föra över pengar till olika konton. Ett av bankkontona tillhör ett bolag som den svenske tränaren drev vid tidpunkten och tränaren var den ende som via fullmakt hade rätt att hantera bankkontot.

Annons

Av förundersökningsprotokollet i ärendet, vilket Fotbollskanalen tagit del av, framgår att tränaren omsatt pengarna som han fick in på kontot bland annat via överföringar till andra personer, företag och ett privat konto. Dessutom togs pengar ut via bankomat.

Tränaren förnekar dock brott och menar att han inte förstått att pengarna kom från fakturabedrägeri. Han har i förhör uppgett att han trott att pengarna rört betalning för att han upplåtit mark som han äger utomlands.

Enligt tränaren fick han ett erbjudande från ett företag som gick ut på att de skulle ställa exempelvis fordon och bränsledepåer på hans mark under tiden som de byggde en motorväg i området, vilket han tackade ja till efter samtal med sin advokat.

I det nämnda polisförhöret uppgav tränaren också att han inte anade att det "kunde finnas något bakom" och att han tänkte att det var fritt fram att disponera pengarna efter att de kommit in på banken. Han antog att pengarna kom från avtalet om markupplåtelsen.

Annons

Tränaren misstänks ha "förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen". Han menar dock att han var fri att göra vad han ville med pengarna och att han inte kommit överens med någon person om att de skulle föras vidare till någon annan.

Vissa av överföringarna som tränaren gjorde efter att ha fått in pengarna på företagskontot förklarar han som betalningar av fakturor kopplat till bolagets verksamhet.

Tre av överföringarna, på totalt runt 125 000 kronor, har gått till medlemmar ur en och samma familj - antingen direkt eller via bolag, och de har tränaren haft svårare att minnas någonting kring. En av överföringarna pekade han i förhör ut som ”lån för något” innan han konstaterade att det är svårt att komma ihåg tre år senare. De två andra överföringarna minns han inte vad de rörde.

Annons

I polisförhöret fick tränaren svara på vad han för relation till ovan nämnda familj, som han uppgav att han känt under många år.

Tränaren har vidare uppgett att motorvägen byggdes och att marken/lägenheten han upplät till företaget som han skrev avtal med "använts för det ändamål" som det var tänkt. Han har också kunnat visa upp upplåtelseavtalet som han menar är förklaringen till hans agerande rörande pengarna som kom in på företagskontot.

Men åklagaren har alltså väckt åtal och nu väntar förhandling i tingsrätten.

Straffet för penningtvättsbrott är fängelse i högst två år.

Fotbollskanalen har sökt tränaren och hans advokat.