Experterna efter landslagssamlingen: "Enda platsen som är öppen i startelvan"

Vem eller vilka imponerade mest i matcherna?

Hanna Marklund: Fridolina Rolfö gjorde avgörande saker och man såg spetskvaliteter som utmärkte sig. Lina Hurtig visade också en del spets, det var ett ganska svårt läge hon fick när hon gjorde mål. Annars syntes det på spelarna som är i allsvenskan att det är tidigt på säsongen, för vanligtvis kan man ju förvänta sig mer av flera.

Andréas Sundberg: Fridolina Rolfö var i en klass för sig. Hon spelade i 60 minuter mot Österrike och gjorde två mål och en assist, och det var farligt varje gång hon kom rättvänd och utmanade. Sedan visade Nathalie Björn att hon är bra både som central mittfältare och som högerback. Josefine Rybrink gjorde en fin startdebut. Och Lina Hurtig visade också bra spetsegenskaper.

Något eller någon du hade förväntat dig mer av?

Hanna Marklund: Att inte så många tog chansen för att på riktigt konkurrera om platser i startelvan. Olivia Schough var väldigt bra förra året, men visade inte tillräckligt nu, mer än fasta situationer som var bra. Hanna Glas offensiv kan man förvänta sig ännu mer av mot ett motstånd som Österrike. Sedan hade man gärna sett att Stina Blackstenius verkligen hade tagit chansen nu när det är en skada på Anna Anvegård.

Andréas Sundberg: Startelvan mot Malta var ju superintressant - men så var det ändå inte så många, om ens någon, som levde upp till förväntningarna. Hade förväntat mig mer av Hanna Bennison, att hon skulle äga mittfältet mot ett svagt motstånd som Malta. Hade förväntat mig mer av Johanna Rytting Kaneryd. Hon blixtrade till några gånger men var lite för ojämn för att ge Peter Gerhardsson svåra val. Samma sak med Stina Blackstenius, hon hade chansen nu när Anna Anvegård var kvar hemma, men hon tog den inte riktigt utan hade nog behövt sätta något eller några mål. I första matchen mot Österrike så fick Filippa Angeldahl starta på mittfältet, men hon hade behövt visa upp en ännu högre nivå med tanke på att konkurrensen är tuff om platserna på mitten.

Sverige har en imponerande bredd - på vilka positioner är de största kamperna till OS-truppen?

Hanna Marklund: Anfallsplatsen är ju plötsligt öppen. Anna Anvegård är skadad, varken Mimmi Larsson eller Stina Blackstenius har klivit fram och visat att det ska vara deras plats, och det var ju därför Gerhardsson testade Lina Hurtig där. Sedan är det också konkurrens om trupplatserna i backlinjen.

Andréas Sundberg: Till en startelva har det inte blivit mycket mer konkurrens än vad det varit tidigare. Eller jo, på anfallsplatsen beroende på hur det är med Anna Anvegårds skada. Om Anvegård är frisk så ligger hon fortfarande bra till för att starta. Med Anvegård borta så ligger nog Lina Hurtig bra till. Annars klarade inte riktigt Filippa Angeldahl, Hanna Bennison och Filippa Curmark av att lyfta till så höga höjder att visa att de hotar Seger, Asllani och Björn på mittfältet. 16 utespelare får bara åka med till OS och Gerhardsson kommer ta med några som klarar av att spela på olika positioner. Som Nathalie Björn och Lina Hurtig. Det är öppet om en plats som sittande mittfältare och en till höger på mittfältet, och förmodligen en plats som mittback.

Givna just nu är: Glas, Sembrant, Ericsson, Andersson, Björn, Seger, Asllani, Jakobsson, Rolfö, Hurtig, Ilestedt, Anvegård.

Som kan spela högerback: Glas, Björn, Ilestedt.

Som kan spela mittback: Sembrant, Ericsson, Ilestedt och kanske också Björn även om hon inte gjort det som en av två mittbackar på ett tag.

Som kan spela vänsterback: Andersson, Ericsson, Ilestedt.

Som kan spela sittande mittfältare: Seger, Björn.

Som kan spela offensiv centralt mittfält: Asllani, Rolfö och kanske Anvegård och Hurtig.

Som kan spela högerkant: Jakobsson.

Som kan spela vänsterkant: Rolfö, Hurtig.

Som kan spela anfallare: Anvegård, Hurtig.

Fyra stycken utespelare till ska in. Det saknas alltså en sittande mittfältare, en till höger på mittfältet och kanske en mittback. En del kommer att avgöras av hur det ser ut fram till truppen ska tas ut. Men som det är nu så har nog Blomqvist fördel av att hon både kan spela på högerkant och som anfallare. Sedan ligger nog Bennison bra till på mittfältet. Om en till mittback ska med så blir det en kamp mellan Fischer, Rybrink och Kullberg, där Rybrink har tagit upp striden på allvar. Fischer är bra med sitt passningsspel när Sverige för spelet - och det är Rybrink också. Fischer är bra om Sverige spelar lågt, men inte lika vass om Sverige ska pressa högt och hon har en vass och snabb anfallare mot sig.

Det är många unga som trycker på - kommer äldre spelare som Lindahl, Fischer, Seger och Sembrant ha kvar sina platser i OS?

Hanna Marklund: Hedvig behöver fortsätta visa att hon är bra, men hon känns ganska given. Sembrant är given om hon är skadefri. Fischer kommer nog inte att vara en startspelare, kommer hon då känna att hon ska vara med i truppen? Kan hon hantera att vara vid sidan av? Hon kommer att behöva bevisa för att ta en plats i truppen. Det är bara mittback som hon konkurrerar på. Samtidigt finns det mycket rutin och vinnarskalle. Seger kommer vara given om det inte blir någon jättedipp. Det har inte kommit någon som konkurrerar med henne fullt ut. Hon var ju bästa mittfältaren i allsvenskan förra året. Och i landslaget är hon ledaren.

Andréas Sundberg: Seger och Sembrant är givna startspelare. Lindahl har nog kvar platsen men behöver kämpa och fortsätta att prestera på en hög nivå för Jennifer Falk har en häftig utveckling och Zecira Musovic lär utvecklas i Chelsea. Fischer ligger på gränsen för att ta en plats i truppen och måste vara bra i Linköping under våren.