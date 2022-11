FEM SPANINGAR: "Är det Peter Gerhardssons nya verklighet?"

En ny verklighet?

När England seglade igenom EM och vann turneringen på hemmaplan var det många innan som “klagade” på att Rachel Daly, då till vardags i Houston Dash (idag i Aston Villa) fick husera som vänsterback i Sarina Wiegmans fyrbackslinje. Varför? Jo, för att Daly är en utpräglad striker, en nia som gör många mål och avgör matcher i sitt klubblag. Resten av Wiegmans elva bestod av spelare som i sina respektive roller i formationen och systemet som hon valde att mönstra spelade dag ut och dag in, regelbundet i sina klubbar och alltid på samma position. Det gick förstås att ha synpunkter på hur Ella Toone som under våren hade storspelat för Manchester United, kunde hamna på bänken till förmån för storstjärnan Fran Kirby, som till och från har tampats med sjukdomar och skador det senaste året i Chelsea. Den förre engelske förbundskaptenen, Phil Neville, fick utstå en del kritik för att han till synes aldrig hittade rätt sätt att använda Kirby på i landslaget när hon istället fick ta sig an andra utmaningar och roller på planen i hans sätt att spela fotboll. Hur skulle Wiegman göra med superstjärnan Kirby för att få ut det mesta möjliga av henne? Innan turneringen var det också en stor fråga om Wiegman skulle använda Arsenals mittbacksgeneral, Leah Williamson, som sittande mittfältare tillsammans med Keira Walsh eller om hon skulle spela i backlinjen.

ANNONS

När så VM sparkade igång mönstrade Wiegman samma startelva i samtliga matcher och allt ovannämnda fick sina svar. Daly spelade förvisso vänsterback och visst, ville man pinpointa Englands svagheter i försvaret som Spanien gjorde i kvartsfinalen så var kanske Dalys försvarsegenskaper och positionsspel inte det som gjorde att hon trots allt var en del av Wiegmans startelva. Det fanns nog annat som gjorde att Wiegman ansåg att Daly skulle vara på planen. Men Williamson var tillbaka på sin mittbacksposition och Kirby glänste i tiarollen som aldrig förr. Toone användes från bänken i raka byten när Kirby klev av och det märktes knappt att byten gjordes för alla, precis alla, såg ut att inte bara trivas i sina positioner men också förstå sina respektive roller i sättet som Wiegman ville spela fotboll på.

ANNONS

Vad har allt detta med Sverige och Peter Gerhardsson att göra? Om vi tar en titt på matchen som Sverige förlorade med 4-0 mot Australien i lördags med England i bakhuvudet så kan det blir så här: Nathalie Björn som användes istället för Caroline Seger på mittfältet i EM men som öppet uttryckte att hon kände sig tryggare och trivdes bättre som mittback, har majoriteten av den nuvarande säsongens inledande matcher i Women’s Super League INTE spelat mittback. Evertons nya danska coach Brian Sørensen har nämligen valt att ha Björn som central mittfältare. Mot Australien var hon tillbaka i mittlåset i Gerhardssons fyrbackslinje där också Emma Kullberg spelade. De senaste matcherna för Brighton Hove & Albion i samma liga har Kullberg, som Gerhardsson placerade som högerback mot Australien i sin backlinje, spelat mittback.

ANNONS

Efter matchen pratade Gerhardsson om vikten för landslagsspelarna att få spela matcher hemma i klubblagen. Efter VM 2019 pratades det om att om spelare fick chansen att signa med till exempel en klubb som Lyon så kunde det vara värt det bara de fick träna med de bästa dag ut och dag in även om det innebar en risk att få nöta bänk. Filippa Angeldahl gick från att vara en nyckelspelare i BK Häcken i damallsvenskan till Manchester City i England 2021. Den här säsongen har hon spelat 75 minuter hittills i den engelska ligan och i två av de tre inhoppen (City har spelat sju matcher) hon har fått göra säger fotbollsanalysplattformen Wyscout att hon har spelat centerforward och inte mittfältare.

Den nya verkligheten för landslagscoacherna är här. För det är som Gerhardsson säger att det är i klubbarna spelarna utvecklas, inte i landslaget. Ju mer du övar och tränar på något i skarpa lägen under matcher, vecka ut och vecka in i klubblaget, desto bättre kommer chanserna att vara för det Gerhardsson vill ha ut av sitt eget sätt att spela på landslaget. Vi har en verklighet nu där det är diskussion om generationsskifte i landslaget, där nyckelspelare som Hanna Glas och Caroline Seger är borta på grund av skador och där nyckelspelare i landslaget inte längre är detsamma i sina klubbar. Det är inte det att dessa spelare inte kan hantera flexibilitet eller andra positioner än dom de spelar i sina klubblag men, på den här nivån är det ändå detaljerna som kan vara avgörande. Det såg vi inte minst i EM när Sverige fick rumstrera om i backlinjen i så gott som varje match och där England spelade med samma fyrbackslinje återkommande. Fotboll är en komplex sport ibland och andra gånger är den (eller ser i alla fall ut att vara) så enkel som England många gånger fick det att se ut på planen.

ANNONS

Kontentan av det hela då, behöver vi vara oroliga efter matchen mot Australien där spelare som Fridolina Rolfö, Lina Hurtig och Kosovare Asllani inte ens var med i truppen? Där det var tydligt att Stina Blackstenius med flera matchminuter i kropp och knopp från Arsenal visade att just regelbunden speltid också syns i prestationen i landslaget? När Seger är skadad? När Magdalena Eriksson ser ut att få spela mer och mer utpräglad vänsterback för sitt Chelsea? Efter ytterligare en 4-0 förlust 2022? Det tål ändå att nyfiket tänkas på hur Gerhardsson ska ta sig an den här nya verkligheten med ett landslag som just nu är rankade som det andra bästa i världen inför VM nästa sommar.

Matilda Vinberg

En inte lika lång och utdragen spaning som ovan är att Matilda Vinberg efter en fin säsong i Hammarby fick göra debut i A-landslaget. Hon kom in i den 71:a minuten och bytte av sin klubbkompis Madelen Janogy och visade direkt på en mycket bra egenskap i form av mod. I fotbollsanalysplattformen PlaymakerAI, där man i olika positioner kan titta på flera profiler, sticker Vinberg ut i positionen högerytter som “The Artist” och i spindeln under ser vi hur hennes spindel ser ut jämfört med andra i samma position i damallsvenskan 2022.

ANNONS

Den skandinaviska hedern är i behåll

I fredags vann Danmark vann med 2-1 borta mot Schweiz och Norge förlorade med samma siffror mot Frankrike. Kul att båda damallsvenska bekantingarna Sofie Bredgaard och Amalie Vangsgaard fick chansen från start i varsin match det här uppehållet för Danmark. I går (tisdag) spelade Danmark borta mot Nederländerna och åkte på en 2-0 förlust medan Norge tog sig an England på Pinatar Arena i Spanien innan spelarna återvände till sina klubbar. För er som inte minns eller kanske inte vill minnas, så möttes dessa två landslag i Brighton i juli under EM där det blev en förnedrande förlust för norskorna med 8-0 mot England. Det måste kännas fint för spelarna och det nya coachingteamet, numer under ledning av Hege Riise, att man klarade 1-1 mot EM-mästarna. Värt att notera är också Norge spelade med tio spelare de sista tio minutrarna då Interbacken Anja Sønstevold fick sitt andra gula kort för kvällen och synade det röda. En annan damallsvensk bekant, Frida L. Maanum (nu i Arsenal) fullföljde trots ett tillbakapressat Norge, en löpning där hon vann en duell mot Englands målvakt för kvällen, Ellie Roebuck, och pushade fram ett läge som Maanum inte missade att ta tillvara på. Den forne Linköping FC-kaptenen är i sitt livs form och ligger som nummer två på topp fem-listan över Expected Goals per 90 minuter spelade i Women’s Super League i England

ANNONS

Expected goals per 90 leaders WSL 22/23:



Khadija Shaw - 0,58 xG

Frida Maanum - 0,53 xG

Danielle Carter - 0,49 xG

Elisabeth Terland - 0,48 xG

Sam Kerr - 0,47 xG



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/TUjAEWR67W — Marc P. Lamberts (@lambertsmarc) November 14, 2022

Amanda Gutierrez om "giftet" i spansk damfotboll

Ordförande i den spanska spelarunionen för damfotbollsspelare, FutPro, intervjuades förra veckan av Relevo där hon berättar att hon inte fullt ut hade förstått hur gifitig miljön inom damfotbollen och för spelarna var innan hon tog sig an uppdraget. Till Relevo sa hon bland annat detta:

“När vi bildade FutPro varnade spelarna mig. De sa till mig att detta inte skulle bli enkelt och att det var många som inte skulle gilla att vi gjorde detta. Mentalt var jag lite förberedd men jag tror inte att jag någonsin skulle kunna föreställt mig nivån av “gift” (toxicity) som existerade inom damfotbollen. Jag vet att problemen och skiten från herrfotbollen har tagits med in i damfotbollen men jag trodde inte att det skulle vara på det här viset. Vad som gör mig mest ledsen är att den gifitiga miljön inom damfotbollen inte beror på damfotbollen i sig utan på herrfotbollen.”

ANNONS

Vi har den senaste tiden även fått läsa om hur uttrycken till kvinnor kan gå låta även inom det Svenska Fotbollsförbundet efter Expressens granskning där generalsekreterare Håkan Sjöstrand sägs använda uttrycket “damkör” om kvinnor som har tagit iniativ till att kanske ifrågasätta eller rent av har velat starta en konstruktiv diskussion om hur saker och ting kan förbättras inom svensk fotboll.

I granskningen rapporterar också Expressen om att så gott som alla de pratat med vittnar om hur Håkan Sjöstrand under möten "himlar med ögonen", "söker ögonkontakt med manliga förtrogna" eller suckar om att "damkören har uttalat sig".

Det är precis det här som är problemet. Beteenden. Ett inlärt beteende kan vara det svåraste som finns att inte fortsätta med men att inse att man beter sig fel kan ju vara första steget till en förändring. Att tro att det här bara är ett problem i Spanien är att vara blåögd. Svårighetsgraden på problemen som kommer av beteenden kan däremot skilja sig. Men vi måste fortsätta prata om dom, granska dom och förstå att det är något som måste förändras när problemen kommer upp till ytan.

ANNONS

Och till Håkan Sjöstrand, om du inte vill uppfattas på ett visst sätt - sluta uppför dig på just det sättet.

Londonderby på Stamford Bridge

På söndag är det Londonderby i Women’s Super League när Zećira Mušović, Johanna Rytting Kaneryd och Magdalena Erikssons Chelsea tar emot Tottenham Hotspur på ett utsålt Stamford Bridge.

Det är den åttonde omgången i den engelska ligan som spelas och Chelsea möter ett Spurs som inte riktigt har fått till det på samma fina sätt som förra säsongen. Spurs kommer dessutom från ett lite längre uppehåll och har bara spelat fem ligamatcher hittills då bland annat matchen mot Everton innan landslagsuppehållet blev uppskjuten på grund av en vattendränkt, regnig fotbollsplan. Chelsea kommer från en stark bortaseger med 3-1 mot Manchester United men kan i värsta fall få klara sig utan både danska Pernille Harder som fick lämna planen på grund av skada redan efter 12 minuter när Danmark spelade mot Schweiz i fredags och där även Fran Kirby är ett frågetecken efter att återigen ha varit borta några veckor på grund av en virusinfektion. Frågan är om hon är redo att starta för den regerande engelska mästaren efter frånvaron eller om vi får se henne komma in från bänken. Det ryktas om att Emma Hayes kan vara tillbaka också efter sin sjukskrivning och efter att klubbens General Manager, Paul Green, som varit damlagets talesperson i Hayes frånvaro förra veckan sa att “det här är den bästa truppen vi någonsin har haft” är man ju skapligt nyfiken på hur långt Chelsea ska gå i framförallt Champions League den här säsongen. Men det är samma sak här när utvecklingen av damfotbollen dundrar på i en rasande takt, att “bara” ha den bästa truppen kanske inte räcker om du inte vet hur du ska få ut det bästa av den och något säger mig att Jonas Eidevalls Arsenal kommer vilja utmana Hayes och hennes trupp i både ligan och i Europa på flera plan. Det råkar också vara så att vinnaren av Women’s Super League kan få kvala in till gruppspelet i Champions League nästa säsong om turneringen vinns av den spanska, franska eller tyska ligavinnaren… det var det är med koefficienten och hur ligorna rankas ni vet..

ANNONS

The access list for next season's @UWCL reveals the @BarclaysWSL champions will not automatically enter the group stage unless the title holders are also champions of France, Germany or Spain, now the top three nations in the club coeffients. The group stage will run into January pic.twitter.com/XkLfVa46d1 — Asif Burhan (@AsifBurhan) November 11, 2022

Med det sagt, om det blir ett engelskt lag som vinner Champions League så har ju England trots allt ett lag nästa säsong som är direktkvalificerat till gruppspelet. Känn ingen press England.