FEM SPANINGAR: ”Asllani fick jublet att stiga - var Sveriges största hot”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Sverige uddlöst framåt i första halvlek - men bättre i andra

Sverige gjorde i Algarve Cup fem mål på tre matcher, varav fyra mål mot Schweiz (18:e-plats på världsrankingen) och ett mål mot Portugal (30:e-plats på världsrankingen), medan landslaget lämnade planen mållöst mot Kanada. I dag ville nog Peter Gerhardsson få fler svar offensivt, men var nog inte nöjd med första halvlek. Sverige var uddlöst framåt, hade svårt att driva upp tempot på offensiv planhalva och skapade inte någon farlig målchans. Det fanns tendenser när Kosovare Asllani vid ett par tillfällen drog upp tempot och skickade in inspel, men flera gångar utan framgång. Asllanis inspel som tyska målvakten Almuth Schult fångade in var Sveriges enda ”skott” i första halvlek.

I andra halvlek var det mcyket bättre offensivt, lite fler initiativ framåt och lite fler inspel i straffområdet. Asllani hade fortsatt en huvudroll, men i början av andra halvlek drev även Fridolina Rolfö upp tempot och gick mot mål, men blev tilldelad frispark. Sofia Jakobsson och Anna Anvegård ersatte senare Mimmi Larsson och Rolfö i anfallet och det gav bättre resultat. Anvegård stod för ett par pigga aktioner, medan Jakobsson var den spelare som tog sig in i straffområdet och ordnade straffen som gav reducering. Sverige var nära kvittering i slutet, men nådde inte hela vägen fram.

Vilka anfallare ska egentligen starta i VM-premiären?

Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson valde allt som oftast i VM-kvalet att spela med Stina Blackstenius och Sofia Jakobsson från start i anfallet. I dag missade Blackstenius mötet med Tyskland på grund av sjukdom, medan Sofia Jakobsson blev petad. I stället fick en formstark Fridolina Rolfö, som kommit tillbaka med besked efter skadeproblem i Bayern München, och Mimmi Larsson, som gjorde ett hattrick i Algarve Cup, chansen från start. Det gav i första halvlek inte resultat framåt, då både Larsson och Rolfö var bleka. Sofia Jakobsson och Anna Anvegård kom i stället in i andra halvlek och stärkte sina chanser. Jakobsson ordnade Sveriges straff till reducering, medan Anvegård också såg pigg ut, men brände ett bra läge framför mål. Gerhardsson lär under de kommande två månaderna behöver fundera vidare på vilka anfallare som startar i premiären mot Chile den 11 juni i Rennes, Frankrike.

Asllani fick jublet att stiga - åter Sveriges största hot offensivt

Kosovare Asllani var i eftermiddag Sveriges största offensiva hot mot Tyskland. Mittfältaren drev emellanåt upp tempot i offensiven och försökte framåt. I första halvlek skapade Sverige inte särskilt många målchanser, men när det blev lite farligt, så hade Asllani ett finger med i spelet. Asllani stod bland annat för en läcker dragning, tog sig in i straffområdet och spelade in bollen, men fick se tyska målvakten Almuth Schult fånga in den. Aktionen fick ljudvolymen att stiga på Friends Arena och även tidigare i första halvlek stod Asllani för en läcker dragning genom att göra bort en motståndare vid mittplan och ta sig framåt. Asllani verkade vara populär - och aktionerna ledde till stort jubel. Asllani var även pigg i andra halvlek och spelade fram Anna Anvegård till en fri yta i straffområdet, där anfallaren borde ha gjort mål, men brände läget. Återigen stack Asllani ut offensivt för Sverige och verkar trivas i sin ”nya” roll.

Sveriges försvarsspel bitvis slarvigt i andra halvlek

Sverige hade i dag till viss del svårigheter offensivt, men imponerade å andra sidan defensivt. I första halvlek täckte försvarsspelarna inspel på uppoffrande vis, samtidigt som både Elin Rubensson och Caroline Seger gjorde ett starkt arbete i defensiven. Så såg det däremot inte ut i andra halvlek. Tyskland gled i början av andra halvlek igenom Sveriges försvar flera gånger och hade kunnat göra fler mål än de två som gjordes i matchen. Hedvig Lindahl gjorde å sin sida en stabil insats, då hon inte kunde göra särskilt mycket på första eller andra målet. Däremot sa hon själv efter matchen att hon kommer ta ett liknande skott, som vid det andra målet, i VM med lite fler matcher i benen. Hon har nämligen under den här säsongen fått knapp speltid i Chelsea.

Publikrekord och en inramning värdig ett VM-år

Sveriges damlandslag hade tidigare ett publikrekord på 20 302 åskådare från VM-kvalmötet med Schweiz i maj 2002. I dag slog landslaget rekordet rejält med 25 882 åskådare på Friends Arena. Otroligt kul att se att stämningen är på topp runt damlandslaget under ett VM-år, där landslagsspelarna hoppas på att gå långt i Frankrike, till och med hela vägen till finalen den 7 juli i Lyon. Dessutom var det en härlig inramning och så fort Sverige närmade sig något som kan kallas för målchans steg ljudvolymen. Enda tråkiga är att det såldes över 30 000 biljetter, men att runt 5 000 åskådare inte tog sig till arenan.