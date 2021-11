FEM SPANINGAR: "Blir svårt att bänka Hurtig igen"

Blir svårt att bänka Hurtig igen

När alla spelare har varit tillgängliga har Lina Hurtig ofta hamnat på bänken. Då har hon främst lidit av att ha konkurrerat med Fridolina Rolfö om platsen till vänster. Sedan har Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson och Stina Blackstenius eller Anna Anvegård lagt beslag på övriga offensiva platser. Mot Finland och Slovakien saknades Asllani, Anvegård, och Blackstenius var inte heller redo för att starta. Då fick Hurtig spela som anfallare. I 2-1-segern mot Finland blev det ett mål och en assist, och i 3-0-segern mot Slovakien gjorde hon matchens första mål. Hurtig har visat att hon är en poängspelare och har stått för flera avgörande insatser, och nu blir det svårt för Peter Gerhardsson att ta bort henne från startelvan.



Efter några svaga insatser åkte Sofia Jakobsson ur startelvan och efter några bra inhopp fick Johanna Rytting Kaneryd chansen till höger på mittfältet. Rytting Kaneryd var inte lika isolerad ute på en kant, som Jakobsson var mot Finland, utan kom in mer centralt och vid framspelningen till 1-0 var hon över på vänstersidan. Hon var hela tiden modig och ville utmana. Resultatet var blandat, men mest bra. En assist blev det och det efter att Caroline Segers briljans öppnat upp och Rytting Kaneryd kunde sedan hitta Lina Hurtig mellan Slovakiens försvarare.3-0-segern mot Slovakien var årets sista landskamp och om man ska summera 2021 så blir det såklart ett högt betyg. Tvåa i OS och etta i VM-kvalgruppen. Sverige spelade 18 matcher under året. 15 segrar, två oavgjorda (mot USA och Australien), och en förlust (OS-finalen mot Kanada på straffar). 44-12 i målskillnad och då var tre av tolv insläppta i straffsparkstävlingen mot Kanada.Många lag blir bättre och bättre, men det skiljer fortfarande mycket mellan en så bra nation som Sverige och nationer som Slovakien, Finland, Irland med flera. Det är motståndare som kan stå upp i 45 minuter, men klarar inte av att hålla samma tempo och kvalitet som Sverige i en hel match. Det säger en del att Sverige inte har förlorat en kvalmatch på över tre år. Det säger att Blågult är bra. Det säger också något om motståndarna. Sverige är rankat tvåa i världen och om man ser till lagen i VM-kvalgruppen så är Finland på plats 25, Irland 33, Slovakien 45 och Georgien 123. Nästa landskamp blir i Algarve cup och där kommer lag som Danmark och Norge vara med, och det är lag som kan ge Sverige en bättre match än vad motståndarna i VM-kvalgruppen kan.Lina Hurtig, Caroline Seger och Johanna Rytting Kaneryd har fått beröm i spaningarna. Varför inte nämna några till? Hanna Glas passningsspel i att spela sig ur situationer och framåt i banan var bra, Olivia Schough var mer distinkt och beslutsam än mot Skottland och Finland, Amanda Ilestedt var hela tiden farlig när hon var i motståndarnas straffområde och det kändes som att det låg ett mål i luften, och mycket riktigt så var hon urstark på ett Filippa Angeldahl-inlägg och nickade snyggt in 3-0, och så sköt sig Fridolina Rolfö ännu närmare den där Diamantbollen.