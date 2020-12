FEM SPANINGAR: "De var bäst i Sveriges EM-kval"

Obesegrade i kvalet - men många svaga lag

Det blev sju segrar och en oavgjord med målskillnaden 40-2 i EM-kvalet. Allt motstånd utom Island var svagt, men det är så klart ändå ett väldigt starkt facit, och att i match efter match klara av att leverera. Tidigare har de sämsta lagen fått kvala mot varandra för att ta sig in till det riktiga EM-kvalet, men för första gången någonsin öppnade Uefa upp och lät alla lag vara med i det riktiga kvalet. Det har gjort att svaga lag krossas i match efter match och stora nationer får sällan något motstånd. Det här är något som Uefa lär utvärdera och det blir spännande att se om man anser att det här är rätt väg eller inte.

21 mål på fasta situationer

Mot Slovakien gjorde Sverige fyra mål efter fasta situationer. Det betyder att det blev hela 21 mål efter fasta situationer i kvalet. Ett otroligt facit. Det har varit jobbigt att se hur svaga nationer som Slovakien, Lettland och Ungern har varit på att försvara sig mot skickliga Sverige på fasta situationer. Men 21 mål, då går det inte bara att säga att motståndarna varit svaga. Det är klart att det är ett fantastiskt facit som ska hyllas. Fasta situationer har blivit en värdefull nyckel för Sverige att få hål på nationer som försvarar sig väldigt lågt i hopp om att hålla nere siffrorna. Kosovare Asllani servade in fyra bollar - två hörnor och två frisparkar - som det blev mål på mot Slovakien. Hon är vass på det. Det är även Jonna Andersson. Inne i boxen är Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Amanda Ilestedt, Fridolina Rolfö och livsfarliga.

ANNONS

Två utropstecken

1. Filippa Angeldahl. 2. Rebecka Blomqvist. Vi börjar vid den första. Filippa Angeldahl. När Angeldahl har sett de flesta lagkamraterna i Göteborg dra iväg på landslagssamlingar med Sverige, Norge och Finland så har hon nästan varit den enda som fått stanna kvar. Trots att hon gjorde en bra landskamp när hon var med i Algarve cup i mars, och trots att hon varit en startspelare på Göteborgs mittfält.

När Loreta Kullashi lämnade återbud till landskampen mot Slovakien så kallades Angeldahl in. Var och kollade på två träningar i Göteborg och Angeldahls vilja att visa var en av de tydligaste sakerna från träningarna. Så fick hon chansen från start mot Slovakien - och tog den genom att göra två mål och öka konkurrensen på det centrala mittfältet.

Caroline Seger är först i kön och sedan kommer Nathalie Björn. Bakom har Hanna Bennison utmanat då hon för ett år sedan gjorde ett vasst inhopp mot USA, och hon startade även mot Tyskland i Algarve cup i mars. Men med insatsen mot Slovakien så visade Angeldahl att hon ska vara med i kampen. Det är inte svårt att tycka om när spelare som har blivit ratade tar chansen när den ges. Förutom målen så stack passningsspelet och spelförståelsen ut. Det enda att jobba på är att klara av att hålla uppe passningsnivån hela tiden.

ANNONS

Så till Blomqvist. Hon fick spela på en kant, som är en ganska ovan position för anfallaren. Men hon gjorde det ändå bra. Bra kemi med Hanna Glas, Kosovare Asllani och Filippa Angeldahl. Fin arbetskapacitet, löpningar och inlägg. Och med Blomqvist på planen så är det ju nästan målgaranti, och på tisdagen fick hon göra sitt första landslagsmål.

Nu flyttar Blomqvist till Wolfsburg och hur det går där lär avgöra om hon slår sig in i en OS-trupp. Av anfallarna är Anna Anvegård just nu given i den truppen. Men sedan är det öppet. Stina Blackstenius startade mot Slovakien, men det ville sig inte riktigt och hon borde ha gjort något mål. Om Rebecka Blomqvist får speltid i Wolfsburg så är OS-chansen god.

Rolfö tillbaka och visade klass

Fridolina Rolfös senaste landskamp var i Algarve cup. Sedan åkte hon på en hjärnskakning, i Champions League-finalen, som höll henne borta i två månader, vilket gjorde att hon missade landskamperna i september och oktober. På tisdagen var hon tillbaka och visade att hon är en klasspelare. Fysiken, genombrotten och förmågan att ständigt utmana och hota. Målskytt blev hon också.

ANNONS

Hon fick högst betyg i kvalet

Gick igenom och kollade betygsättningen efter varje match i EM-kvalet. Kosovare Asllani och Caroline Seger är spelarna som fick högst betyg.

Här ska man tänka på att det är lite svårare för defensiva spelare att få höga betyg när Sverige har mött svaga motstånd och fört spelet, vilket man ofta har gjort. Då sätts inte mittbackar och målvakter på så stora prov och har ibland fått tvåor, vilket betyder godkänd. Även spelare som har hoppat in i andra halvlek har ofta lite tid på sig för att jobba in en fyra eller trea.

Så här såg det ut:

Kosovare Asllani - 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4

Caroline Seger - 2, 4, 3, 4, 4, 3

Magdalena Eriksson - 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2

Linda Sembrant - 3, 2, 2, 3, 4, 4, 2

Jonna Andersson - 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3

Hanna Glas - 3, 2, 2, 3, 4, 2

Amanda Ilestedt - 3, 2, 3, 2

Hedvig Lindahl - 2, 4, 2

Madelen Janogy - 2, 4, 2

Sofia Jakobsson - 1, 4, 2, 2, 2, 2, 3

Anna Anvegård - 1, 4, 4, 4, 3

Lina Hurtig - 1, 2, 4, 2, 3

Nathalie Björn - 3, 2, 3, 3, 2

Stina Blackstenius - 2, 3, 2

Fridolina Rolfö - 2, 3

Julia Zigiotti Olme - 1, 3, 2

Jennifer Falk - 2, 2, 2, 2

Olivia Schough - 2, 3, 4, 2



ANNONS

Pauline Hammarlund - 3Filippa Angerdahl - 3Rebecka Blomqvist - 3Nilla Fischer - 2Julia Roddar - 2Jessica Samuelsson - 2Zecira Musovic - 2Mimmi Larsson - 2Elin Rubensson - 2Filippa Curmark - 2