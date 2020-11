FEM SPANINGAR: Djurgården hängde kvar - tack vare Schough

Rosengårds genomklappning

Vad hände efter landslagssamlingen mot Ungern och Island i mitten av september? Innan det var Rosengård med i guldstriden. Mimmi Larsson var seriens hetaste spelare. Allt rullade på och såg positivt ut. Men efter det landslagsuppehållet så klappade Rosengård ihop fullständigt. 0-0 hemma mot Umeå, 2-2 borta mot Linköping, 1-2-förlust hemma mot Kristianstad, 1-1 borta mot Vittsjö, 5-1 hemma mot Uppsala, 3-0 borta mot Piteå och 0-1-förlust hemma mot Växjö. Det är alltså nio poäng på de sju sista matcherna.



Det var oerhört nära att laget snuvades på andraplatsen, och det är bara att tacka Linköping som besegrade Kristianstad med 2-1. Rosengård slutade sju poäng efter ettan Kopparbergs/Göteborg, trots att man både vann och spelade oavgjort mot mästarlaget.



I förlusten mot Växjö fanns det flera lägen att göra mål, Anna Anvegård hade ett par fina chanser. Men även Växjö skapade ett par vassa lägen och kunde ha gjort fler mål, bland annat hade Violah Nambi två bra lägen. Rosengård slarvade en del i passningsspelet, men skapade ändå en del och var ineffektiva. Caroline Seger håll, som vanligt, hög klass på mittfältet. Kantspelet hade mer att önska.



Det lär vara besvikelse i Rosengård över säsongen. Avslutningen av säsongen var inte bra. Det blir spännande att se om sportchef Therese Sjögran agerar.Det var drama med fyra lag inblandade i nedflyttningsstriden. Umeå, Piteå och Djurgården gjorde sitt och vann sina matcher. Men trots seger i sista omgången så blev det ändå Umeå som fick ta smällen och nu får spela i Elitettan nästa säsong.Djurgården spelade hemma mot jumbon Uppsala och gjorde 1-0 efter bara fyra minuter. Man var bäst i den första halvleken, men i den andra reste sig Uppsala och jämnade ut spelet. Men laget saknade under hela säsongen spets och kvalitet, och lyckades inte den här gången heller att leverera. Och när landslagsmålvakten Emma Holmgren stod för en tavla vid 2-0 så var det ett faktum att Djurgården spelar i allsvenskan nästa säsong.Umeå gjorde 1-0 efter bara fem minuter mot Eskilstuna och höll sedan undan och vann. Men eftersom Piteå besegrade Örebro med 1-0 så var det alltså Umeå som fick ta smällen och får spela i Elitettan nästa säsong. Umeå började säsongen bra men klappade ihop under hösten, och inför den sista omgången hade man åtta raka matcher utan seger.2018 var Djurgården tre poäng över nedflyttningsstrecket. 2019 hängde man kvar tack vare fem bättre plusmål än Limhamn Bunkeflo. Och 2020 en poäng över nedflyttningsstrecket. Inför den här säsongen var målsättningen mycket högre, men det fanns inte tillräckligt mycket kvalitet för att komma högre upp i tabellen.Man värvade många spelare, men alldeles för få träffade rätt. I somras hade man chans att få tillbaka Mia Jalkerud, som slutade trea i skytteligan förra året. Parterna hade möte, Jalkerud ville tillbaka, men det blev ändå inget. Nu hängde man kvar tack vare Olivia Schough. Utan henne hade Djurgården spelat i Elitettan nästa år. Schough var vass och gjorde fem mål och sju assist. Tolv poäng i ett bottenlag var starkt av Schough, och hon delade segern i assistligan med Kristianstads Alice Nilsson. En förklaring till hennes starka säsong var att hon skaffade en egen fystränare, då klubben inte kunde ordna det på ett tillräckligt bra sätt, något hon berättade om efter landslagets seger mot Lettland. Inte blir det enklare för Djurgården nästa säsong nu när AIK och Hammarby har gått upp och spetsat till konkurrensen i Stockholm. Det blir spännande att se om AIK och Bajen satsar mer på sina damlag än vad Djurgården har gjort. Ur åkte också Uppsala som slutade sist och som bara torg tre segrar under säsongen. Laget hade väldigt många unga spelare, och man var helt enkelt inte redo för att vara i den högsta serien.Eskilstuna var en besvikelse och Växjö överraskade. Tippade så här inför säsongen. 1. Kopparberg G2. Rosengård3. Kristianstad4. Vittsjö5. Eskilstuna6. Linköping7. Örebro8. Piteå9. Umeå10. Djurgården11. Växjö12. UppsalaSå här blev det:1. Kopparberg G2. Rosengård3. Kristianstad4. Linköping5. Vittsjö6. Växjö7. Örebro8. Piteå9. Djurgården10. Eskilstuna11. Umeå12. UppsalaEskilstuna var en besvikelse. Laget slutade fyra på 38 poäng förra säsongen, och kom nu alltså tia på 23 poäng. Defensiven och målvaktssidan har inte imponerat och både Emelie Lundberg och Cosette Morché hade det svårt. Och trots den fina offensiva duon med Felicia Rogic och Loreta Kullashi så klarade man alltså inte att sluta bättre än tia.Växjö slutade nia på 25 poäng förra året, men tappade då både Anna Anvegård och Jelena Cankovic under sommaren. Den här säsongen tog man ändå fler poäng (27) och slutade alltså sexa. Starkt gjort. Signe Holt Andersen gjorde en bra säsong och stod för sex mål.Natalia Kuikka gjorde en riktigt stark säsong och var en av allsvenskans bästa spelare, både som mittback eller om hon spelade som wingback. Men nu lämnar hon för Portland.Rebecka Blomqvist vann den allsvenska poängligan både 2018 och 2019 och gjorde i år nio mål och fem assist på bara tretton matcher från start. Nu lämnar även hon, och det ryktas om Wolfsburg.Vilde Böe Risa är en av seriens bästa centrala mittfältare. Nu går hennes kontrakt ut och frågan är om även hon lämnar?Det hade varit tre tuffa hål att fylla för Göteborg.