FEM SPANINGAR: Fortsätter Kahl så här lär han inte vara kvar länge

Prestationen

Förra säsongen var Eric Kahl ett av få utropstecken i AIK. Och 19-åringen fortsätter att utvecklas. Insatsen mot Örebro och prestationen vid 1-0 höll hög klass. Rycket och inlägget till Bojan Radulovic som nickade in matchens första mål var vasst. Vänsterbackens kontrakt går ut efter 2022, men fortsätter han så här så lär han inte vara kvar så länge.

Misstagen

Örebros försvarsspel hade mer att önska och agerande vid de tre insläppta målen var inte bra. Vid det första tappade Benjamin Hjertstrand markering och Bojan Radulovic kunde nicka in bollen i mål. Vid det andra försökte Hjertstrand nicka hem till sin målvakt men friställde i stället Radulovic som enkelt rullade in 2-0. Vid det tredje markerade Rasmus Karjalainen på fel sida så att Sotirios Papagiannopoulos ostört kunde nicka in 3-1.

Glädjen

Att Radulovic var glad var det nog ingen på Friends Arena som missade. Efter första målet fick han glädjefnatt och hoppade runt och jublade, och efter andra målet visade han återigen stor glädje. Det var en lättad anfallare som gjorde sina första mål i AIK-tröjan. Visst var det två misstag av Benjamin Hjertstrand, men tycker ändå att Radulovic agerande var bra. Först hur han löpte sig loss och sedan nickade in bollen i mål. Sedan var det vaket att vara med på noterna och snappa upp en slarvig bakåttnick. Alltid viktigt för en anfallare att göra mål, så vi får se om det blir mer speltid i fortsättningen. Förra året blev det ju bara en start och två inhopp.

Bästa spelarna

Mikael Lustig och Sebastian Larsson, följt av Eric Kahl och sedan Sotirios Papagiannopoulos. Lustig spelade mittback tillsammans med ”Sotte” och det gjorde han bra. Väldigt få, om ens något, misstag av landslagsspelarna Lustig och Larsson. Aggressivt och bra presspel. Lustig med flera gina uppspel. Och Larsson visade återigen att han har Sveriges bästa frisparksfot när han assisterade till 3-1-målet.

Här var förväntningarna högre

Har haft en del förväntningar på Eric Otieno som AIK värvade inför förra säsongen efter en bra tid i Vasalund. Mot Örebro levde han inte upp till förväntningarna, för att uttrycka det snällt. Han var otajmad och inte vän med bollen. Offensivt misslyckades han flera gånger med att ta emot enkla passningar så att bollen i stället studsade ut över sidlinjen och till inkast för ÖSK. Defensivt kom han fel flera gånger, bland annat blev han överspelad när Hjertstrand slog en fin passning mellan Otieno och mittback så att Jake Larsson blev helt fri. Det återstår att se om det hör var en engångsföreteelse eller om det är så här som det är?