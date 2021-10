FEM SPANINGAR: "Gerhardssons byten avgjorde matchen"

Bytena avgjorde

Det stod 0-0 efter 70 minuter. Då skickade Peter Gerhardsson in Fridolina Rolfö, Sofia Jakobsson och Hanna Bennison. En minut senare small det. Magdalena Eriksson, som hoppade in efter 58 minuter, satte in bollen centralt till Rolfö som vände upp och avlossade vänsterkanonen. Pang, 1-0. I den 87:e minuten satte Magdalena Eriksson ut bollen till vänster, till Sofia Jakobsson som utmanade och skickade in ett inlägg, som tog på en motståndare och gick in i mål, 2-0. Det var klasspelare som kom in och det avgjorde matchen.

… men även Rytting Kaneryd ska nämnas

Johanna Rytting Kaneryd hoppade in i halvtid och började med att göra det ingen gjorde på hela första halvleken. När hon hamnade i en mot en så utmanade hon och tog sig förbi sin motståndare och in i straffområdet, och satte Rubensson i ett bra läge. Rytting Kaneryds inhopp var bra. Hon var hela tiden kreativ, tog initiativ och hade mod. Men, tror att hon grämer sig över att hon borde ha gjort ett mål. För det hade varit snyggt. Hon tog en fin djupledslöpning och fick bollen efter en fin genomskärare av Angeldahl. Sedan vände hon bort en försvarare och målvakten, fick öppet mål men sköt utanför. Men bra inhopp och anfallsspelet blev bättre med henne på planen.

Berglund var självklar

Emma Berglund fick en plats i truppen när Caroline Seger lämnade återbud. Mot Skottland fick hon starta som central mittback i en trebackslinje - och hon gjorde det bra. Berglund stärkte sina aktier till att komma med i nästa trupp. Hon klev flera gånger högt upp i pressen och gjorde det bra. Var även lugn och säker i passningsspelet.

Spansk förbundskapten - det syntes

Skottlands förbundskapten är från Spanien. Och det var ganska tydligt. Det var inget klassiskt brittiskt spel med kriga och slå långt - utan hemmaspelarna ville hela tiden rulla bollen. Det visste Sverige om och klev hela tiden högt upp och satte en hög och aggressiv press.

Starkt gjort av Sverige

När Sverige spelade i VM-kvalet så besegrade man Irland med 1-0. Irland är på plats 33 på världsrankingen, och då spelade Sverige med sitt bästa lag. Skottland är på plats 22 på världsrankingen, men skapade inte en enda målchans mot ett svenskt reservlag. Sverige var det bästa laget och vann rättvist. Det är starkt.