FEM SPANINGAR: ”Hiljemarks drömstart ett enda stort faktum”

HILJEMARKS DRÖMSTART ETT FAKTUM

Oscar Hiljemark kom inte direkt in till ett dukat bord i Elfsborg. Mycket kvalitet i truppen, absolut, men likväl ett lag som hade haft oerhört svårt med jämnheten i prestationerna, ett stukat självförtroende och bitvis även energin.

Är det något ord som samtliga Elfsborgsspelare har nämnt att Hiljemark har bidragit med sedan ankomsten i början av juni är det just energi. Och det har synts under lagets två första matcher - med all önskvärd tydlighet.

Mot BP var inte prestationen på topp, men energin och inställningen fanns där till hundra procent och laget vann slutligen med 3-0 av bara farten.

Sen väntade ett tufft test hemma mot Pafos i Europa League-kvalet. Då sköljde boråsarna över cyprioterna under de första 20 minuterna.

Trots en på pappret tuff motståndare var Elfsborg genomgående det bättre laget och vann slutligen imponerande med 3-0.

Det går inte att säga annat än att Hiljemarks drömstart i Elfsborg är ett enda stort faktum.

FRÅGETECKNET PÅ VÄG ATT BLI UTROPSTECKEN



Isak Pettersson har haft ett tungt första halvår i Elfsborg. Under vintern släppte målvakten in mängder av mål och fick snabbt konkurrens när Boråsklubben värvade danske Marcus Bundgaard.

När allsvenskan väl kickade igång hade dåvarande managern Jimmy Thelin valt att satsa på Bundgaard som sitt förstaval. Och så förblev det under vårsäsongen.

När Oscar Hiljemark tog över rodret i Elfsborg under sommaren förändrades däremot förutsättningarna för de bägge målvakterna - och i den allsvenska återstarten mot BP i lördags var det Pettersson som visades förtroendet och fick med det sin andra start.

Då höll Pettersson nollan och var trygg matchen igenom. Mot Pafos växlade 27-åringen upp ytterligare - och var briljant mellan stolparna för boråsarna.

Skicklig med fötterna, vaken i att täcka ytorna bakom sin backlinje och allra främst en ypperlig skottstoppare matchen igenom.

Håller det stora frågetecknet på att utvecklas till ett utropstecken? Vi får vänta ett gäng matcher till för att slå fast det, men det ser åtminstone ut så just nu.

MATCHENS HÄNDELSE

Det rimliga vore kanske att nämna VAR-beslutet som innebar det oerhört viktiga 2-0-målet för Elfsborg. Men då varken undertecknad eller Elfsborgs-publiken (som sjöng ”hata VAR” högt och tydligt) är något vidare fan av känslodödaren faller valet i stället på matchens första mål.

För visst var det vackert att se bröderna Zeneli kombinera sig fram in i straffområdet - och det efterföljande avslutet från Besfort Zeneli som firades ihop med sin sju år äldre bror Arber.

FRÅGETECKNET

Europakval på hemmaplan mitt i sommaren - utan regn. Då verkar inte boråsarnas intresse ha varit på topp. För när Elfsborg tog emot Pafos var det endast 5 011 åskådare på plats på Borås arena (i jämförelse tog sig ytterligare 900 åskådare till Elfsborg-BP i lördags).

De som tagit sig till matchen gjorde sig hörda och skapade en finfin atmosfär ihop med de cirka 300 tillresta cyprioterna. Synd att inte fler hakade på - för detta var en mycket underhållande tillställning på mer eller mindre samtliga plan.

MATCHENS SPELARE



1. Isak Pettersson. Motivering ovan.

2: Besfort Zeneli. Stod för Elfsborgs tunga 1-0-mål. Passningsskicklig, energisk och defensivt solid.

3: Niklas Hult. Trivs som fisken i vattnet i sin nya wingbacksroll. Oerhört smart, spelskicklig och rörlig. Grymt vaket att vara först på Arber Zenelis straff och slå in returen.