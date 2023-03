FEM SPANINGAR: "#LetGirlsPlay - hur England vann mer än bara EM-guldet"

#LetGirlsPlay

I augusti 2022, inte långt efter att konfettin hade avlägsnats från gräset på Wembley efter det massiva firandet av Englands EM-vinst, skrev de engelska spelarna ett öppet brev till den engelska regeringen.

"We see this as only the beginning."



An open letter from our #Lionesses... pic.twitter.com/Ty9kA7zgGa — Lionesses (@Lionesses) August 3, 2022

I brevet påtalade spelarna vikten av sitt lag för sin nation. Att EM på hemmaplan skulle bära med sig något mer och något större än bara själva fotbollen för den framtida generationen. De skrev att här och nu var verkligheten den att bara 63 % av landets flickor i skolålder hade möjlighet att spela fotboll på sina gymnastiklektioner och att det engelska landslaget inspirerade dessa flickor till att vilja spela fotboll men att alla just nu inte ens kunde det. Under hashtaggen #LetGirlsPlay talade de om att damfotbollen hade tagit många steg i sin utveckling men att det fortfarande fanns saker som kunde förbättras och spelarna föreslog att flickor skulle vara garanterade till minst två timmar idrottslektioner varje vecka. Man påtalade också vikten av att utbilda och satsa på kvinnliga idrottslärare.

Vi hör ofta många av de svenska landslagsspelarna prata om att det som de gör idag, kommer att vara nästa generation till gagn. Det gick också att läsa i de engelska spelarnas öppna brev till de då två premiärministerkandidaterna, att:

"Snälla låt nästa generation flickor få spela hur mycket fotboll de vill på raster, luncher och på idrottslektioner, för att de förtjänar att verkligen tro på att det är möjligt att representera Englands landslag en dag. Vi vill att deras drömmar ska kunna slå in en dag."

Brevet ledde till konstruktiva samtal mellan spelare, det engelska fotbollsförbundet och regeringen - där man idag har fattat ett historiskt beslut. Regeringen kommer att kräva att skolor i England förväntas att ge flickor minst två timmars idrottslektioner varje vecka och säkerställa att flickor har exakt samma möjligheter till att utöva alla sorters sport, fotboll inkluderat.

History makers 💪



Today, the #Lionesses have achieved their landmark legacy goal: for every girl in England to be given equal access to football and school sport. #LetGirlsPlay | #IWD2023 — Lionesses (@Lionesses) March 8, 2023

Något som började som ett samtal på en buss som rullade någonstans i England när de engelska landslagsspelarna var fullt fokuserade på att vinna EM och se att "it was going to come home" - blev idag verklighet. Fotbollen har därmed drivit något som förmodligen kommer att förändra många engelska flickors liv och beviset för att fotboll och politik går hand i hand, kanske aldrig har varit starkare än just idag på internationella kvinnodagen 2023.

Lila Barça

FC Barcelona gick för några dagar sedan ut med att man i ett nytt initiativ och arbete skulle arbeta för att främja jämställdhet med en ny färg. Lila. Det är ett litet statement där klubben använder budskapet "jämställdhet finns i våra färger"efter lila är resultatet av att man blandar blått och rött. Klubben har, i sitt stora engagemang för mångfald, jämställdhet och inkludering, som fastställts av klubbstadgarna, och med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars, velat ta ett ytterligare steg med olika åtgärder för att hävda vikten av ge kvinnor en större chans till synlighet i idrottens värld. I Barcelona spelar svenska Fridolina Rolfö som i samband med den internationella kvinnodagen 2022 var med i Fotbollskanalens podcast Their Pitch avsnitt nummer nio och pratade om vad dagen betydde för henne.

💙+❤=💜



La igualtat és als nostres colors. pic.twitter.com/c5MGOqK0hB — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 4, 2023

Sverige och den internationella kvinnodagen

Även fast den svenska damfotbollen just nu skakas av en konflikt som gör att man riskerar att stå utan kollektivavtal när den damallsvenska säsongen drar igång om 16 dagar så har det varit positiva tongångar och budskap från det svenska fotbollsförbundet som under dagen publicerat flera inlägg i sina sociala medier om damfotbollens utveckling med hänvisning till sin verksamhetsberättelse.

2003 fanns det 44 306 registrerade tjej- och damspelare från 15 år och uppåt i Sverige. Ca 20 år fram i tiden, 2022, hade den siffran ökat till 97 898🤩 Det motsvarar en ökning med 121 procent🌟



Källa: SvFF:s verksamhetsberättelse.

Man kan tänka att trenden gällande damfotbollens framfart i världen är tydlig - fler flickor spelar fotboll och en anledning är att det numer finns förebilder inom sporten som inte bara är mer synliga, både på och utanför planen men som också visar att det numer är möjligt att drömma om att bli en professionell fotbollsspelare idag.

Damlandslagets framgångar de senaste åren, tillsammans med en större kommersiell synlighet, torde ha bidragit till att även Sveriges yngre generation ska kunna bli allt de någonsin drömmer om. Inte bara idag, men också alla andra dagar!

West Ham United hyllar sina kvinnliga förebilder

Premier League-laget West Ham tränade idag med kläder där spelarna hade fått välja vilken kvinna de ville hylla genom att ha namnen trycka på sina ryggar. Detta för att fira den internationella kvinnodagen och de kvinnor spelarna såg som förebilder och viktiga i sina egna liv.

To mark International Women’s Day, West Ham's men's first team have paid tribute to the inspirational women in their lives by wearing training tops with their respective names on the back.



15 players paid tributes to their mothers. Michail Antonio chose Serena Williams. #whufc pic.twitter.com/fz1q3KFBaj — Emma Sanders (@em_sandy) March 8, 2023

Ändå rätt fint att se dessa spelare med namn som "Serena Williams" och "mum" på sina ryggar.

Fokus på att bearbeta ensamhet

I Danmark använde FC Nordsjælland fokus på hur svårt det kan vara att hantera ensamhet när man jagar sin dröm om att bli fotbollsproffs och hur man kan tackla det.

När man flyttar utomlands när man är väldigt ung för att uppfylla sin stora dröm så är det kanske enkelt att tro att livet ska vara enkelt, glamouröst och spännande hela tiden när det i själva verket kan bli rätt ensamt.

Det kan være svært at flytte til en ny by eller et helt nyt land ✈️



Her sætter vi fokus på den ensomhed, man kan opleve, når man rejser for at forfølge drømmen.



Og hvad man kan gøre for at bearbejde det 🙏#InternationalWomensDay



Hele videoen 🔻🎥https://t.co/mSH18Q0K2b pic.twitter.com/WrcjcqD0uL — FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) March 8, 2023

Spelare ur Nordsjællands damlag delar med sig av tankar kring detta och tips om hur man som fotbollsspelare kan tackla detta. Sammanfattningsvis av den här dagen så har fotbollen runt om i världen tagit tillfället i akt till att ha försökt använda fotbollen som kraft i att försöka stärka människor genom olika budskap.