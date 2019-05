FEM SPANINGAR: "Offensiven hackar - borde oroa Gerhardsson"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Offensiven hackar fortfarande

En hörna som blev felaktigt bortdömt och borde ha blivit mål och det sena avgörande målet av Madelen Janogy. Men annars hade Sverige svårt att skapa målchanser. Offensiven har inte varit bra det här året och Peter Gerhardsson har tryckt på att djupledsspelet måste bli bättre. Men djupledsspelet och offensiven imponerade inte trots spel mot ett svagt motstånd. Det är något som borde oroa Gerhardsson. Det blev bättre först när Fridolina Rolfö kom in. Sverige räddades av ett sent mål.



Ilestedt och Björn tog chansen

Amanda Ilestedt fick starta i stället för Nilla Fischer och Nathalie Björn i stället för Caroline Seger. Duon var bäst i det svenska laget. Ilestedt var resolut och rejäl och vann duell efter duell. Björn visade hög klass med blick och spelförståelse. Hon var bra på att bryta mönster och slå ut lagdelar med smarta passningar. Det ska ändå mycket till för att Ilestedt ska gå före Fischer eller Linda Sembrant mot Chile, men med sin insats mot Sydkorea så satte hon rejäl press på båda. Björn borde aktuell för att starta mot Chile.



Rolfö är väldigt viktig

Under lägret i Båstad kände hon sig sliten. Mot Sydkorea fick Fridolina Rolfö spela i 24 minuter. Efter fem minuter hade hon visat hur viktig hon är för Sverige. Om det skapades något så var det Rolfö som låg bakom det. Och det var hon som såg till att Madelen Janogy fick bollen och kunde avgöra. Rolfö är en nyckelspelare som är väldigt viktig för Sveriges offensiv.

Hörnorna ett vapen

In med så många som möjligt i målområdet vid Sydkoreas målvakt. Kosovare Asllani med inåtskruvar med sin högerfot eller Magdalena Eriksson inåtskruvar med sin vänsterfot. Det blev farligt flera gånger. Den franska domaren Florence Guillemin gick bort sig en gång i första halvleken när Asllani smekte in en hörna som Stina Blackstenius nickade in i mål, men som domaren felaktigt dömde bort. Men bra hörnvariant som lovade gott inför VM.

Det lär bli fyrbackslinje mot Chile

Magdalena Eriksson spelade vänsterback mot Sydkorea, trots att Nilla Fischer inte startade. Det lär betyda att Eriksson blir vänsterback mot Chile, vilket i sin tur betyder att Jonna Andersson hamnar på bänken. Gissar vi på Nilla Fischer in och Amanda Ilestedt ut och sedan samma backar som mot Sydkorea?