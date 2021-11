FEM SPANINGAR: "Rolfö ligger bra till för Diamantbollen"

Nu är VM nära

Finland och Irland är de största utmanarna i gruppen. Nu har Sverige besegrat båda lagen och har därmed skaffat sig ett drömläge för att nå VM. Efter fyra omgångar (halva gruppspelet) leder Blågult gruppen och är sex poäng före Finland. Det vore både förvånande och svagt om Sverige tappar detta.



Rolfö ligger bra till för Diamantbollen

Spelarna som utmärkte sig mot Finland var Lina Hurtig, Fridolina Rolfö och Filippa Angeldahl. Trion var ofta ett hot för Finland. Vid 1-0 hittade Rolfö Hurtig, som bjöd tillbaka och frispelade Rolfö som distinkt satte 1-0. Och Hurtig gjorde det avgörande 2-1-målet efter en smart passning av Angeldahl.



Därmed fortsatte Rolfö att göra avgörande insatser i landslaget. Under den förra landslagssamlingen kom hon in mot Skottland och avgjorde, mot Irland startade hon anfallet som ledde till matchens enda mål.Rolfö är som allra bäst på en kant när hon kan komma rättvänd med fart och hota med sin kraftfullhet och sitt tunga skott. Med Kosovare Asllani borta på grund av skada så fick Rolfö nu ta rollen som spets framför Angeldahl och Filippa Curmark på det centrala mittfältet. , och hon var som bäst när hon kom rättvänd. Det syntes på Rolfö att självförtroendet är på topp, och det är ju inte så konstigt med tanke på att hon spelar och levererar i Barcelona, som är världens bästa klubblag. Snart ska Diamantbollen delas ut, och det är verkligen inte orimligt om Rolfö får den.Sofia Jakobsson har många gånger skämt bort fansen med fart och fläkt och avgörande insatser. Men nu kommer hon från en tuff tid i Bayern München där hon har haft svårt att ta en startplats. Och hon hade svårt att få till det mot Finland. Hon kom till inläggslägen där det kunde ha blivit farligt, men varje gång hamnade bollen på en motståndare. Så har det nu sett ut i de senaste landskamperna (till exempel mot Irland och Slovakien). På den andra kanten startade Olivia Schough och hon hade en del att bevisa efter en svag insats mot Skottland. Mot Finland startade hon piggt och bidrog en del i offensiven. Hon gjorde en bättre insats än mot Skottland, men kan bättre.Johann Rytting Kaneryd gjorde ett riktigt bra inhopp mot Skottland och var därför den som kom först in från bänken mot Finland när det stod 1-1 och det gick trögt för Sverige. Och yttern gjorde ännu ett bra inhopp. Teknisk, modig och bra fart, och ville gärna utmana och trycka ner motståndarna. När startspelarna inte har imponerat på kanterna samtidigt som Rytting Kaneryd nu har gjort två bra inhopp, ja då har hon plötsligt gett Peter Gerhardsson något att fundera på till tisdagens match mot Slovakien.Fyra raka segrar i VM-kvalet. I EM-kvalet, till sommarens mästerskap i England, hade laget sju segrar och en oavgjord. I kvalet till VM 2019 hade man sju segrar och en förlust. Förlusten kom borta mot Ukraina i juni 2018 och matchen slutade 0-1. I kvalet till EM 2017 blev det sju segrar och en förlust, den kom i september 2016 då Danmark vann med 2-0.