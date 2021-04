FEM SPANINGAR: "Tog chansen och stärkte sina OS-chanser"

Nära en tung skalp för Gerhardsson

USA hade 37 raka matcher utan förlust (34 segrar och tre oavgjorda) med målskillnaden 128-14, och senaste förlusten kom i januari 2019, och målvakten Alyssa Naeher hade hållit nollan i tio raka matcher. Så kom världsettan till Friends Arena - och då var det nära att sviten bröts. USA kvitterade på straff i den 87:e minuten och matchen slutade 1-1. Men i ärlighetens namn så var det rättvist sett till matchbilden. USA var bättre och tryckte på i anfall efter anfall, men inne i straffområdet stoppade Nilla Fischer, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson och Jennifer Falk allt.

ANNONS



Första gången på länge som Sverige körde tre mittbackar

Senaste gången Sverige spelade med tre mittbackar var mot Danmark i Algarve cup i början av 2020. Nu testade man igen, och det var nog tur. USA:s mittfältare var väldigt bra och det gjorde att man tryckte på i anfall efter anfall. Men bollarna stoppades av de tre mittbackarna som alla gjorde en riktigt bra match. Känslan är att Sverige hade fått det väldigt tufft om man inte haft just tre mittbackar i den här matchen.



… då var Fischer tillbaka i värmen

Visst, hon startade mot Österrike i träningsmatchen på Malta. Men då saknades Magdalena Eriksson. Och det här var hennes första start mot starkt motstånd sedan bronsmatchen i VM 2019. Fischer var ju en av Sveriges bästa spelare under VM 2019, men försvann sedan på grund av skada och har efter det kämpat för att ta sig tillbaka in i startelvan. Inte det enklaste när Gerhardsson oftast valt två mittbackar och då Linda Sembrant och Magdalena Eriksson, som båda gjort det väldigt bra i både klubb- och landslag. Men nu när det blev tre mittbackar så fick Fischer chansen - och då tog hon den. Fischer fick visa att hon höll mot ett toppmotstånd och det var väldigt viktigt för henne nu när OS närmar sig. Speciellt med tanke på att spelare som Nathalie Björn och Amanda Ilestedt kan spela på flera olika positioner, bland annat mittback. Insatsen mot USA stärkte hennes OS-chans.

ANNONS

Starka på fasta även mot toppmotstånd

Sverige gjorde 40 mål i EM-kvalets åtta gruppspelsmatcher, och 21 var på fasta situationer, och av de 21 målen på fasta så var åtta det som Peter Gerhardsson kallar för fallfrukt (när bollen studsar ner i straffområdet och det sedan blir mål).

I träningsmatchen mot Österrike på Malta slog Olivia Schough in två hörnor som det blev mål på, en som Linda Sembrant nickade in och en som Lina Hurtig nickade in. Nu fick man också ett kvitto på att fasta situationer är en styrka även mot toppmotstånd. Kosovare Asllani slog in hörnan som Lina Hurtig nickade in i mål.

Saknades ett gäng starka spelare

USA:s spets och bredd är imponerade. Tänk bara att man tryckte på som man gjorde mot Sverige trots att flera skickliga spelare saknades. Yttern Tobin Heath och mittbacken Abby Dahlkemper var inte med i truppen. Yttern Megan Rapinoe, anfallaren Alex Morgan och mittfältaren Sam Mewis (som utsågs till USA:s bästa 2020) satt på bänken.