Fifa kan förbjuda regnbågsfärgade-bindlar i VM - Eriksson kritisk: "Förstår inte…"

Det var under herr-VM i Qatar där sju landslag hade för avsikt att använda sig utav en regnbågsfärgad kaptensbindel. Men efter hot från Fifa fick man skippa idén och regnbågsfärgade bindlar förbjöds helt.

Enligt Fifas reglemente står det att nationer som deltar i Fifas tävlingar inte får använda sig utav andra kaptensbindlar än Fifas officiella. Något som det tyska landslaget fått till sig under en konferens på onsdagen.

- Fifa har informerat oss om att de vill att alla deltagande nationer ska bära Fifas kaptensbindel med Fifa-kampanjen, säger landslagschefen Maika Fischer enligt tyska tidningen Bild.

Uppgifter tillbakavisades sedan av Fifa, trots vad reglementet säger. Fifa menar att det fortsatt är en diskussion som pågår.

”På en kongress tidigare under dagen fick Fifa frågan om utrustning och tävlingsregler i samband med VM 2023. Fifa vill tydligt poängtera att inget beslut ännu är taget kring kaptensbindlarna. Fifa är fortsatt i en pågående dialog med spelare och medlemsnationer”, skrev man i ett mejl till Fotbollskanalen.

Under torsdag ställs Chelsea mot Lyon i det andra mötet av två i Champions League-kvarten och när svenska landslagsbacken Magdalena Eriksson mötte pressen dagen innan mötet fick hon frågor kring sin syn på uppgifterna.

- Om det fallet är det olyckligt. Jag förstår inte beslutet men vi får fortsätta att följa utvecklingen och förhoppningsvis kan vi fortsätta att höja våra röster mot detta tillsammans, säger hon på en presskonferens enligt BBC.

Magda Eriksson on reports Fifa will ban OneLove armband at the World Cup: : "It is very unfortunate. We have been clear in the women's game that we want to wear it. I don't understand the decision, but let's follow it & hopefully raise our voices against this together." #CFC