Fifa slår ner 26-mannakravet: "Inget nytt besked vi fått"

Det pågående världsmästerskapet i Qatar tillåter 26-mannatrupper. Något som även varit tillåtet under både herrarnas och damernas EM - detta på grund av den pandemi som härjade.

Och inför kommande VM-mästerskap, som närmar sig med stormsteg, i Australien och Nya Zeeland 2023 har flera förbundskaptener - bland annat Sarina Wiegman och Martina Voss-Tecklenburg (båda två i EM-final i England 2022) varit med och stått bakom idén om att man ska behålla 26-mannatrupper även under VM.

Men Fifa har avslagit förfrågan och därmed kommer maxtruppen att återgå till det den ursprungligen varit, det vill säga att antalet tillåtna spelare i en mästerskapstrupp blir alltså 23 spelare.

"Det är inget nytt besked vi fått nu i dagarna utan det har framgått i turneringens bestämmelser och det har vi förberett och arbetet utefter sedan vi kvalificerade oss", skriver damlandslagets presschef, Fredrik Madestam till Fotbollskanalen.

Han menar vidare att SvFF varit medvetna om att frågan varit på tapeten men att Blågult förberett sig utifrån de ursprungliga förutsättningarna.

"Frågar har varit uppe i diskussion i olika forum, bland annat under lottningen där det efterfrågats en förklaring till varför det ser olika ut. Men vi har inte arbetat med den frågan, vi förbereder oss för mästerskapet utifrån de nuvarande förutsättningarna som är presenterade".

Anledningen till att man slagit ned frågan och återgår till 23 spelare beror enligt Sky-journalisten Adam Toloui på flera olika orsaker. Bland annat var inte alla landslag med på förfrågan, VM för herrar tar plats mitt under en pågående säsong samtidigt som VM för damer pågår under sommaren och därmed kan få en tids vila inför. Dessutom menar Fifa, enligt Toloui, att det är ett VM i Qatar är ett undantag.

"Det suger utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jag förstår Fifas anledningar, men en regel för ett herrmästerskap och en annan för ett dammästerskap känns som ett steg bakåt. Och hur mycket högre behöver ledare och spelare skrika för spelarnas välmående?", skriver Toloui.

FIFA has formally rejected requests for 26-player squads at next year’s #FIFAWWC.



Each country will only be able to pick from 23, unlike the men's World Cup in Qatar.



Here's a thread from all sides explaining why the decision was made & discussions that have taken place.



🧵 pic.twitter.com/TrHkwkJZ39