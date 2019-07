Finalklart i Gothia Cup: Right To Dream har chans på ny triumf - helamerikanskt i flickklassen

Right To Dream har chansen att bärga sin tredje raka Gothia Puma Trophy-seger på pojksidan. Samtidigt kan amerikanska Norcal Premier ta revansch i flickklassen efter fjolårets finalförlust.

Det blev inget svenskt lag i final i Gothia Puma Trophy, inbjudningsturneringen i Gothia Cup. I pojkarnas klass lag föll Häcken mot ghananska Right To Dream med 2-0 i en av semifinalerna. I den andra semifinalen segrade nigerianska TikiTaka med 4-0 mot Trelleborgs FF. Därmed kan Right To Dream ta sin tredje raka seger efter att ha vunnit klassen två år i rad.

På flicksidan blir det en helamerikansk final. Amerikanska Norcal Premier besegrade finska Pallokerho Keski-Uusimma med 6-0 i den ena semifinalen medan Minnesota Thunder Academy vann med 2-1 mot japanska Jef United Chiba i den andra semin. NorCal PDP har således chans att revanschera sig efter finalförlusten förra året mot Tokyo Verdy (3-1).

Du ser morgondagens finaler här på Fotbollskanalen i morgon.