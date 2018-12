Fischer bästa svenska på lista över världens främsta spelare - Pernille Harder toppar listan

The Guardian har i dagarna rankat världens 100 bästa fotbollsspelare på damsidan för det gångna året. Inga svenskor är med bland de tio främsta, men diamantbollen vinnaren Nilla Fischer rankas högst av svenskorna på plats 26. Det ger henne också platsen som den tredje bästa försvararen på listan.

”Det är föga förvånande att se Fischer rankas bland de främsta försvararna under 2018, ett rykte hon har cementerat för många år” skriver The Guardian om den svenska landslagsbacken. Dessutom poängterar de att Fischers Wolfsburg höll 13 nollor på 18 matcher under vårsäsongen och att Fischer spelade en stor roll i att Sverige säkrade en plats i nästa års VM.

Den nyblivna Ballon d’Or vinnaren Ada Hegerberg från Norge är trea på listan, som toppas av danska Pernille Harder framför Australiens Sam Kerr på andra plats.

”Med hennes förmåga att göra sin spelare, hennes tekniska skicklighet och hennes instinkt att göra mål, är Harder den mest kompletta fotbollsspelaren i världen på damsidan.” lyder motiveringen för danskans placering högst upp i rankingen.

Övriga svenskor på listan är Caroline Seger, Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius och Kosovare Asllani.