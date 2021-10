Fischer om framtiden: "Jag sitter i förhandlingar med klubben"

Det svenska damlandslaget förbereder sig för en träningslandskamp mot Skottland på tisdag samtidigt som Nilla Fischers framtid i både landslag och klubblag fortfarande är oklar.

I tidigare intervjuer har Fischer sagt att hon kommer att vänta och se hur kroppen reagerar innan hon tar ett beslut om framtiden.

- Just nu mår kroppen väldigt bra. Jag är nöjd med min säsong och även min fysik under säsongen. Du måste kunna vara skadefri och sådant kan du aldrig förutse. Just nu handlar det om att spela säsongen ut. Sedan får jag se, säger Fischer till Fotbollskanalen på en pressträff under måndagen.

Kan du avslöja om det lutar åt något håll redan nu?

- Nej. Jag sitter i förhandling med LFC (Linköpings FC). Först och främst måste vi komma överens. Sedan är det oerhört lockande att spela ett EM, såklart. Men det handlar om att prestera bra på hemmaplan och på klubbnivå för att vara med och slåss om platserna.

När exakt är det du kommer ge ett officiellt besked om framtiden? Är det efter den sista matchen som står på spelschemat?

- Nej. Ett svar kommer varken komma då och jag har ingen plan på när ett svar överhuvudtaget ska komma. Jag tycker att det är jättekul att spela fotboll som sagt, och det är oerhört lockande att slåss om en plats i landslaget.

Fischer vill inte heller prata om hennes nuvarande kontraktsförhandlingar med Linköping.

- Det är mellan mig och klubben. Jag kommer inte säga något mer än så om det.