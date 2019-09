Flera frågetecken i Jannes trupp: "Det är nog det värsta någonsin"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Viktor Claesson och Ludwig Augustinsson är skadade. Dessutom har spelare som exempelvis Marcus Berg och Filip Helander fått sparsamt med speltid i inledningen av säsongen. Förbundskapten Janne Andersson medger att det här är nog den samlingen som omgärdats av flest frågetecken.

- Varje gång jag och Peter summerar så är det någon som är skadad eller inte spelar och hur vi ska värdera det. Det känns som det är så nästan varje gång, men det är nog det värsta någonsin om man tittar på helheten vad gäller speltid. Men samtidigt är vi i början av en säsong. Men skulle det se ut såhär längre fram i höst så skulle jag nog kanske vara lite mer bekymrad. Nu har man varit inne i en rejäl försäsong. Pratar man om Marcus Berg har till exempel spelat i Krasnodars Europamatcher, men inte så mycket i ligan. Men han kom ganska sent in i laget. När säsongen sätter sig hoppas jag att det fler än vad det är nu som spelar. Det är en viktig grund för oss under tid. I dag är det nog det rörigaste hittills, säger Janne Andersson på en presskonferens.

