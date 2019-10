Flera nyckelspelare borta - Asllani redo att ta mer ansvar: ”Klart det blir så"

Peter Gerhardsson fick inför mötet med Ungern sätta ihop ett nytt innermittfält, i Caroline Segers och Elin Rubenssons frånvaro. Valen då föll på Nathalie Björn och Julia Zigiotti Olme - men tätt inpå matchstart fick han också ett återbud från Anna Anvegård (skadad) och Amanda Ilestedt (sjuk). Namn som alla var med i sommarens VM-slutspel.

Nu klarade Sverige av uppgiften galant ändå (seger med 5-0) och en av de mer tongivande spelarna i den matchen var Kosovare Asllani som var inbland i det mesta framåt. Hon är öppen med att mer ansvar hamnar på hennes axlar då flera nyckelspelare saknas.

- Ja det är klart att det blir så. Men det är normalt för mig och jag fortsätter så som alltid gör, är den spelaren och den person som jag är, säger hon till Fotbollskanalen.

Det viktiga är att snacket på plan sitter, menar hon:

- Vi får in några nya spelare in i laget så det handlar mycket om att ha kommunikation och prata in dem. Det handlar om att få mer tid tillsammans men självklart så känner jag att jag måste ta mer ansvar. Det känns ändå bra i laget och alla tar sitt ansvar.

Förbundskapten Peter Gerhardsson menar att det mot Slovakien, som man väntar sig ska spela med ett lågt försvarsspel, finns spelare som bryter mönstret. Likt Asllani och tvåmålsskytten senast, Madelen Janogy.

- Det handlar mer om att fortsätta bygga på det vi gjorde mot Ungern senast för Slovakien påminner en hel del om det. Däremot försvarar de kanske lite lägre vilket innebär att just sådana aktioner som Janogy gjorde - att dribbla och slå ut sin motståndare - kommer vara viktigt. Försvarar Slovakien lägre så kommer det behövas den typen av aktioner. Just egenskaper en mot en tror jag kommer bli ännu viktigare.

Enligt Gerhardsson är det framför allt Dominika Skorvankova, mittfältare som till vardags spelar i Bayern München, som man behöver stoppa i det slovakiska laget.

- Skorvankova är väl den som är motorn i deras lag. Annars är Slovakien ett större kollektiv än Ungern. De hade kanske lite mer spetsegenskaper medan Slovakien är lite mer välorganiserade i sin defensiv, försvarar lite lägre, jobbar väldigt hårt. Mer direkta i sitt omställningsspel. Ungern ville hålla boll och de vill utveckla sitt passningsspel nerifrån och upp. Det är nog ett mer kollektivt lag vi möter i morgon, än Ungerns individuella skicklighet. Men det kan innebära att det är större svårigheter att bryta ner ett sånt lag.

Asllani nämner också Skorvankova som ett potentiellt hot - och dessutom måste Blågult vara vaket på gästernas kontringar.

- Är vi inte beredda på omställningarna kommer de att göra det jobbigt för oss. De kommer vilja lägga bollen bakom oss och spela snabbt i omställningsspelet. Det handlar om att få en bra balans i laget.