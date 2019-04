Flera spelare saknar poäng i SvFF:s statistik: "Tekniska problem"

Flera spelare saknar assist från första omgångarna i SvFF:s statistik. Per Welinder, IT-strateg på Sef, menar att det handlar om "tekniska problem". - Det bör kunna åtgärdas framöver, säger han till GP .

Varberg-anfallaren Perparim Beqaj, Degerfors-mittfältaren Axel Lindahl och IFK Göteborg-anfallaren Benjamin Nygren är, enligt GP, några av flera spelare i superettan och i allsvenskan som inte fått sina assist från de första omgångarna i år registrerade i Svenska Fotbollförbundets statistik.

Lindahl, som spelade fram till två mål i Degerfors 4-1-seger mot Syrianska i premiären, berättar för GP att han är besviken, då bland annat en del klubbar följer statistiken.

- Det är klart att om man har gjort en assist så ska man få poängen. Det är sådant som är viktig i slutet av säsongen. Folk tittar på hur mycket poäng man har gjort. Rätt ska vara rätt - helt klart. Så det är klart att man är lite besviken, säger Lindahl till tidningen.

Enligt Svensk Elitfotbolls (Sef) IT-strateg Per Welinder handlar det om "tekniska problem".

- Vi är två organisationer som försöker samarbeta kring det här och vi har kommit jättelångt, men jag vet att vi hade lite tekniska problem under de första omgångarna när det gällde uppkopplingar så att all den data som vi har samlat in inte är inläst hos förbundet än. Men det bör kunna åtgärdas framöver. Det är den korta förklaringen, säger Welinder till GP.

Welinder berättar samtidigt för tidningen att siffrorna stämmer hos Sef, men att Lindahls första assist inte var registrerad hos dem heller, men blev det senare under måndagen. Han menar också att all statistik finns "någonstans i våra servrar", men att det nu gäller att det styrs upp för att slippa frågetecken framöver, så att det är korrekt information både hos Sef och SvFF.