Förbundskaptenen hyllar Johnsson - och Olsen välkomnar konkurrens: "Så det ska vara"

Karl-Johan Johnsson gjorde succé i Europa League-kvartsfinalen mot Manchester United och det ledde till stora reaktioner. Den svenske målvakten hyllades av Ole Gunnar Solskjær och profiler som Cesc Fabregas och Gary Lineker. Dessutom blev han utsedd till omgångens spelare i Europa League, och därefter uttagen i säsongens trupp i samma turnering.



Nu kommer nästa hyllning, och det av Janne Andersson.



- Kalle gjorde otroliga räddningar och fick visa upp sig på den nivån. Han har verkligen hittat en hög och jämn nivå och har gjort det väldigt bra i FCK, säger Andersson.



På lördag väntar match mot Frankrike och Robin Olsen har varit given i Sveriges mål. Men vem som står mot de regerande världsmästarna vill inte förbundskaptenen säga.



- Vi får se hur jag tar ut. Jag är nöjd ju fler som är bra. Det känns väldigt bra på målvaktssidan, säger han.



Robin Olsen håller med Janne Andersson och välkomnar konkurrens.



- Det är klart att det är bra med konkurrens. Det är så som det ska vara i ett landslag. Det gör dig bara bättre. Det är alltid bra med det.



Såg du "Kalles" match mot Manchester United?

- Jag såg lite i slutet.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.