Förlust för Sverige i U19-EM - men fortfarande vidare till semifinal

Sverige hade inför söndagskvällens match mot Norge vunnit sina inledande två matcher i U19-EM. Först en 2-0-seger mot Tyskland i premiärmatchen, vilken man sedan följde upp med en 1-0-seger mot England. Norge, i sin tur, förlorade med 4-1 mot England i premiärmatchen och vann sedan med 2-1 mot Tyskland.

Sverige gick därmed in i söndagskvällens möte som favorit, men dessvärre blev Norge numret för stort.

Efter att ha haft kontroll under stora delar av matchen lyckades Norge sent få håll på Sverige. Oda Mathilde Johansen mötte upp en hörnspark vid utkanten av Sveriges straffområde i den 77:e minuten, och drog av en projektil till skott i det närmre krysset. Serina Iddrisu Backmark i det svenska målet var helt chanslös. Målet var det första Sverige släppte in på hela turneringen.

ANNONS

Sverige fick ett fint läge att kvittera till 1-1 i den sista övertidsminuten, men Felicia Jastré Högberg sköt över.

1-0 blev sedermera även slutresultatet, vilket innebär att Sverige nu möter Spanien i semifinal, som vann sin grupp, medan Norge möter Frankrike i semifinal, som kom tvåa i sin grupp.

Startelvor:

Norge: Panengstuen - Lövås, Fink, Pettersen, Gammelgaard - Nybo Brekken, Brönstad, Aune Jorde - Kyvåg, Omarsdottir, Tandberg.

Sverige: Iddrisu Backmark - Wijk, Löwing, Persson Lundgren, Junttila, Sandberg - Björk, Pelgander, Bengtsson, Vinberg - Leidhammar.