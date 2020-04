Förre HIF- och AIK-backen sadlar om: "Har negativa erfarenheter - vill jobba genuint"

Efter att ha varit skadeförföljd valde Joel Ekstrand, 31, att i höstas bryta sitt kontrakt med AIK och avsluta sin spelarkarriär. Därefter har han gått i funderingar på vad han ska hitta på härnäst. Nu har han fattat sitt beslut. Den tidigare Watford- och Helsingborgs IF-backen blir agent.

- Under karriären hade jag aldrig som tanke att bli agent. Men under karriären har jag varit med om många olika saker och när jag stötte på Wagnsson Sport (agentfirma), som jag framför allt samarbetade med under mina sista år, så har jag känt att det är ett väldigt bra och professionellt företag att ansluta till. Det känns jättebra. Sättet de arbetar på är väldigt professionellt och bra. Det är egentligen så jag kommit in på det spåret. Men sedan är jag fotbollskär i grund och botten. Det blev ett naturligt och självklart steg, säger han till Fotbollskanalen.

Ekstrand fortsätter:

- Nu känner jag mig riktigt hungrig att bli kvar i fotbollen. Det ska bli jättespännande. Ekstrand berättar att beslutet växt fram över ett par månader. Under den perioden har han också hunnit att titta tillbaka på vad han åstadkom som fotbollsspelare. - Jag har tittat tillbaka karriären. Det är klart att man på något sätt är nöjd. Jag fick vara ute i Europa och spela på relativt hög nivå. Men man är aldrig nöjd, och det är jag aldrig - inte heller när jag fortfarande var aktiv. Därför kommer jag nog aldrig se tillbaka på min karriär och vara nöjd. Jag kommer alltid tänka: "Vad hade hänt?". Mitt sista år i Watford (2014-2015) gick vi upp i Premier League och jag hade kunnat spela vecka ut och vecka in i Premier League. Jag var 26 år och hade de bästa åren framför mig. Det kommer man alltid att tänka på, samtidigt är jag glad över att skadorna inte kom när jag var 18 år. Det är blandade känslor när jag tittar tillbaka på min karriär, men det är mestadels positiva känslor.

På agentfirman Wagnsson Sports & Entertainment kommer han att samarbeta med förmedlarna Martin Klette och Fredrik Söderström. Utifrån sina egna erfarenheter hoppas Ekstrand framför allt till de yngre spelarna.

- Jag har stor fotbollskompetens som spelare och jag har fått mycket erfarenheter från agenter. Med det sammantaget tycker jag att det hade varit så kul att vara stöd och bollplank åt unga killar - och utveckla fantastiska relationer på så sätt. Jag är ute efter att jobba långsiktigt och genuint.

Dina egna erfarenheter av agenter, hur är dem?

- Jag har tyvärr väldigt negativa erfarenheter sedan tidigare, utan att gå in på detaljer. Jag vill jobba genuint och långsiktigt. I min karriär var jag med om att det bara handlade om pengar och kortsiktighet. Det är ingenting jag står för.

Du vill någonstans gå i motsatt riktning mot det du upplevt?

- Precis. Jag har negativa erfarenheter och när jag började på Wagnsson förstod jag att det var så man behövde jobba. Sedan vill jag sprida det vidare. Det är så viktigt för unga spelare och föräldrar som inte förstår vad det handlar om, då krävs att man är ärlig och jobbar långsiktigt.

Ekstrand berättade i november att de skadeproblem han hade under sin karriär till viss del begränsat honom i vardagen. Han har fortsatt visa svårigheter, men kroppen mår ändå ganska bra.

- Just i dag känns det väldigt bra. Men jag kommer alltid att ha komplikationer med mitt knä. Jag har till exempelvis svårt att springa och gå i trappor. Men jag har inte ont och det är jag glad för. Det kommer alltid att vara sorgligt för min del att jag inte kan spela fotboll. Det är sorgligt, men det kunde å andra sidan ha hänt när jag var 18 år. Jag är glad att jag är smärtfri just nu.