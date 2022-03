Forsberg avslöjar - det har Sverige haft problem med: "Något som vi diskuterar"

Sverige förlorade mot Georgien och Grekland och hade även svårt att få hål på Tjeckien.

Vad alla tre lagen har gemensamt?

De spelade med tre mittbackar.

Nu berättar Emil Forsberg att det här är något som man pratar om inom laget, och att man hoppas på en förbättring mot Polen, som också lär spela med tre mittbackar.

- Vi diskuterar det. Mot Georgien skapade vi ändå tillräckligt mycket för att vinna. Men vi pratar om det, till exempel hur vi ska göra mot tre försvarare, hur vi ska få deras spelare att flytta på sig. Vi har förbättrat det. Vi börjar bli bättre och bättre på det. Vi har jättebra diskussioner om det och jobbar på det, säger Forsberg.

Matchen mot Polen är en helt avgörande match där vinnaren går till VM. Om det bara är kul att spela en sådan match eller om det är ångest?

- Man svävar mellan där. Känslomässigt är det upp och ner. Det gäller att försöka hitta en balans, men det är svårt. Det är berg och dalbana ibland. Men jag försöker slappna av, säger Forsberg.

Det är inte längesedan som Sverige mötte Polen i en viktig tävlingsmatch. När lagen möttes i EM så vann Sverige med 3-2 efter att Forsberg visat vägen och gjort både 1-0 och 2-0.

- Det är en go känsla att ha med sig. Jag tycker att vi har en bra känsla, vi vann senast vi möttes med 3-2, den känslan måste vi bygga vidare på. Vi ska njuta. Vilken match. Playoff till VM. Vi måste njuta, säger han.

Tror du att Polen kommer att ligga extra tätt på dig nu?

- Jag tror att det kommer vara en kul match. Men speciell bevakning räknar jag inte med.

Men han har ändå lagt märke till att en del lag försöker få bort honom ur matcherna.

- Man märker lite hur lag och spelare följer och tänker. Så jag försöker tänka hur jag ska röra mig. Det är bara kul, säger han.

Vad vill du att ni förbättrar i offensiven från så som det var mot Tjeckien?

- Offensivt hamnade vi lite i samma tempo som Tjeckien. Vi fick inte igång passningsspelet. De kunde jogga lite i sina positioner. Vi hade för segt bolltempo. Det kan vi höja.

- Men samtidigt försvarade sig Tjeckien väldigt smart och gjorde det svårt för oss. Men just bolltempot, att hitta in bakom och sätta fart på spelet. Det kan vi göra bättre.

Hur tror du att det går?

- Vi slog Polen i somras. Vi är bra och kan slå de flesta. Vi har alla chanser i världen att vinna. Vi slog ju ut Polen ur EM, så det är nog ett lag som vill ha revansch nu. Men vi får knäppa dem på näsan igen.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.