Forsberg imponerade - men klev av med känning: ”Har inte lust att bli skadad igen”

Det blev förlust för Sverige mot Chile på Friends Arena under lördagen. Segermålet kom som en rejäl kalldusch för Sverige, under matchens sista minuter, då debutanten Marcos Bolados rakade in segermålet efter Kristoffer Nordfeldts retur.

En som var pigg i det svenska laget var mittfältaren Emil Forsberg. Leipzig-stjärnan, som precis kommit tillbaka från en lång skadefrånvaro, låg bakom mycket av Sveriges offensiv och var också den som drog upp det fina anfallet som ledde till den svenska kvitteringen.

- Vi vinner bollen, kombinerar oss fram och sedan får Viktor (Claesson) en bra tå på den fram till Ola som kan sätta dit den. Det var ett bra mål och sådana mål kan vi göra. Vi har kvaliteten till det, vi måste bara tro på det, säger Emil Forsberg efter matchen.

Hur kändes det för egen del?

- Det kändes bra. Det var kul att vara tillbaka. Det är klart att det tar lite tid. Vi har inte varit med varandra på fyra månader så det tar lite tid innan man kommer rätt till varandra igen, men överlag tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med matchen. Vi möter ett fantastiskt bra lag, ett världslag och vi spelar jämnt med dem.

Forsberg ersattes av Ken Sema med dryga tio minuter kvar. En försiktighetsåtgärd efter att han fått en liten känning i ena vaden.

- Det är lugnt, det var en liten känning bara. Då var det lika bra att kliva av. Man vill inte riskera något i en träningsmatch.

- Det ryckte till lite och då tänkte jag att jag går ut. Jag har inte lust att bli skadad igen.

Han fortsätter:

- Vi kände lite på det med läkaren nu efteråt men det ska inte vara någon större fara.

Vad gav det att möta ett sydamerikanskt motstånd. Tanken är väl lite att förbereda sig inför Mexiko?

- Klart att det är positivt. Sedan vet vi inte om Mexiko spelar på samma sätt. Men klart att det är positivt, de spelar med mycket mentalitet och det är fantastiska spelare. Så på så sätt var det bra för oss.

Härnäst väntar Rumänien på tisdag för det svenska landslaget och Janne Andersson kommer med största sannolikhet att rotera en hel del i startelvan.