Forsberg närmar sig milstolpe: "Tar inget för givet"

Det blev bara ett inhopp under den nu avslutade landslagssamlingen för veteranen Emil Forsberg. Den offensive mittfältaren, som under många år var en nyckelspelare i Blågult, har en annan roll under Jon Dahl Tomassons ledning.

Efter noll minuter i gruppfinalen i Nations League mot Slovakien fick han hoppade in med 25 minuter kvar att spela mot Azerbajdzjan, då Sverige vann med 6-0, under tisdagen.

- Det var kul att få göra sin 90:e landskamp. Jag har varit med ett tag. Jag sa det när jag kom hit: jag tar inget för givet, säger 33-åringen.

- Det är kul att vara här och jag ger järnet när jag är här. Jag är otroligt glad. Jag älskar att spela för landslaget.

Vill du gärna nå 100 landskamper?

- Det får vi se (om det blir av). Det gäller att leverera och prestera. Annars spelar det ingen roll. Det är väl därför jag är uppe på 90 nu, att jag haft den mentaliteten att jag inte tar något för givet. Det gäller att prestera när du väl är på plats.

- Men det känns kul. Jag är stolt. Och framför allt roligt att få fira med en 6-0-seger.

På ett påstående om att han borde kunna lösa tio landskamper till svarar Forsberg:

- Vi får se. Allt är möjligt, så klart. Det gäller bara att fortsätta leverera. Det är ingen välgörenhet. Jag ska förtjäna det.

- Och jag har legat i. Jag har gnuggat hårt. Jag tror på mig själv, men sen har vi många unga duktiga spelare på väg upp.