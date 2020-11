Fotbollen får 159 miljoner av regeringens nya stödpaket: "Det är prövande tider"

De flesta idrottsföreningarna har drabbats hårt av coronapandemin. Nu tilldelas över 2300 kompensationsstöd. Totalt delas 554 miljoner ut. Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona.

Föreningar som sökt stöd för besked fredag 20 november. Pengarna kommer börja betalas ut på måndag, 23 november.

- Det känns mycket bra att kunna besluta om ett stöd som betyder mycket för många. Det är prövande tider och ingen kan tyvärr bli fullt kompenserad, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet i ett uttalande.

Samtliga specialidrottsförbund får besked om tilldelat stöd under tisdagen. På grund av det stora antalet idrottsföreningar som tilldelas stöd direkt från Riksidrottsförbundet krävs ett större administrativt arbete, därför får de vänta på besked till fredag den 20 november.

De idrotter som har drabbats hårdast och också får mest stöd under denna ansökningsperiod är ishockey, fotboll och friidrott. Ishockeyn tilldelas närmare 195 miljoner, fotbollen 159 miljoner, och friidrotten 47 miljoner kronor när både föreningar som sökt via specialidrottsförbund och de föreningar som sökt direkt via Riksidrottsförbundet läggs samman.

Läs hela beslutet här.