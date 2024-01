Fotbollsvärldens stöd till "Svennis": "Älskad och respekterad av alla"

Sven-Göran "Svennis" Eriksson, 75, drog sig i februari i fjol tillbaka från sin roll i Karlstad Fotboll på grund av hälsoskäl, och berättar nu, i Söndagsintervjun i P1, att han är svårt sjuk i cancer. Eriksson har därmed nu inte så långt kvar att leva.

Vännerna Hasse Backe och Torbjörn Nilsson lider med Eriksson, och runt om i fotbollsvärlden uppmärksammas tränaren.

Tidigare engelske landslagsspelaren Wayne Rooney, som hade Eriksson som förbundskapten i England, är bedrövad.

"Ledsamma nyheter den här morgonen. Tankarna är med Sven-Göran Eriksson och hans familj. En fantastisk tränare och speciell person. Älskad och respekterad av alla. Vi är alla med dig Sven, fortsätt kämpa", skriver Rooney på X.

Englands landslag skriver följande på X:

"Sänder vår kärlek, Sven".

Manchester City:

"Alla i Manchester City tänker på Sven-Göran Eriksson, och vi vill uttrycka vårt kollektiva stöd till vår tidigare manager, hans familj och vänner under den här tiden".

Leicester City:

"Vi är alla ledsna över att höra om nyheterna om Leicester Citys tidigare manager Sven-Göran Erikssons diagnos. Vi är alla med dig, Sven".

Notts County:

"Sänder kärlek och styrka till vår tidigare fotbollsdirektör, Sven-Göran Eriksson".

Lazio stöttar också Eriksson via klubbens X-konto.

Eriksson var i flera år en framgångsrik tränare i klubbar som Degerfors IF, IFK Göteborg, Benfica, Roma, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City och Leicester City. Samtidigt har han basat över Englands landslag, samt över Mexikos landslag, Elfenbenskustens landslag och Filippinernas landslag.

