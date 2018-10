Framgångsreceptet mot Belgien - defensiven: "Fotboll handlar om att inte släppa in mål"

Det svenska U21-landslaget ställs på tisdag mot Belgien i den avslutade kvalificeringsmatchen till U21-EM 2019 i Italien och San Marino. Senast föll Sverige mot Turkiet på Guldfågeln Arena och därmed måste laget besegra Belgien, som ligger tre poäng före Sverige i gruppen, för att ta hem gruppsegern.

Sverige samlades i fredags och har börjat kartlägga sin motståndare. Lagkaptenen Linus Wahlqvist var med när lagen möttes tidigare i kvalet. Han berättar att Belgien har en del starka hot framåt.

- Först och främst är det ett lag som är väldigt starkt offensivt. De har fyra, fem offensiva spelare som är väldigt skickliga individuellt. Den senaste matchen vi spelade mot dem lyckades vi stänga ner dem ganska bra. Det ska vi försöka göra den här gången också, säger lagkaptenen Linus Wahlqvist till Fotbollskanalen.

Senast lagen mötte varandra blev det 1-1. Sverige hamnade i underläge efter 30 minuter, men i den andra halvleken satte Filip Dagerstål dit kvitteringen. Linus Wahlqvist menar att laget då förlitade sig på en stabil defensiv. Det kommer landslaget även att göra på tisdag.

- Vi ska göra det vi har varit bra på innan – ligga tajt och kompakt och spela som ett lag och göra det typiska för ett svenskt landslag. Defensiven går i första hand och fotboll handlar om att inte släppa in mål. Det gäller att börja i rätt ände. Sedan har vi individuell skicklighet för att göra mål framåt också.

Pressen är ingenting som påverkar landslaget nämnvärt. Däremot är Sverige på det hela med vad man som krävs för att bärga gruppsegern.

- Utgångsläget är att vi inte har någonting att förlora eftersom vi inte sitter i förarsätet. Samtidigt har vi allt att vinna och allting i egna händer. Belgien leder gruppen och vi jagar bakom. Gruppvinnaren tar sig direkt till slutspelet. Det är ett utgångsläge som man på förhand hade tagit i den här gruppen. Att ligga först är alltid bäst, men nu har vi allting egna händer och avslutar på hemmaplan. Det ser jättebra ut.

Hur påverkar pressen?

- Inte särskilt mycket. Men man vet om att det är en match kvar av ett kval som har hållit på i ett år nu. Det är en lika viktig match som alla andra i kvalet, säger Wahlqvist och fortsätter:

- Samtidigt är det klart att det alltid finns en press att vinna fotbollsmatcher. Men alla här spelar fotboll på en hög nivå och det är ingen större skillnad gentemot vad vi vi är vana vid. Enda skillnaden är väl egentligen att det är vinna eller försvinna.

Som lagkapten, vad säger du till dina medspelare?

- Just nu inför den här matchen är det viktiga att göra det vi trott på innan och fokusera på oss själva. Det är då vi som är bäst. Sedan ska vi ta det lugnt. En fotbollsmatch håller på i 90 minuter och vi har gjort mål sent i matcherna tidigare. Står det 0-0 länge så vet vi om att vi kommer få våra lägen. Samtidigt om vi ligger under så är vi också medvetna om att vi kan vända.

Matchen börjar klockan 18.30 på tisdag och sänds på TV12, C More Live 4 och streamat på C More.