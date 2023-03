Franska uppgifter: Norden leder EM-kampen

Den 25 januari skulle UEFA meddela värdskapet för EM 2025. Men beskedet dröjer till den 4 april och nu gör franska uppgifter gällande att det nordiska budet är i ”pole position” för att arrangera damernas EM om två år.

Det är L’Equipe som skriver att det nordiska budet internt har ”ett litet försprång”, samtidigt som Schweiz bud har ”vunnit terräng” på sistone. De övriga buden från Polen samt Frankrike sägs inte ha särskilt goda möjligheter att få värdskapet.

Det nordiska budet innefattar fyra värdländer, Sverige, Norge, Danmark och Finland och de tilltänkta värdstäderna i Sverige är Stockholm och Göteborg.

Under torsdagen presenterade det svenska fotbollsförbundet en undersökning som bland annat förkunnar att hela 69% är positiva till att EM kan arrangeras i Norden, samtidigt som 42% är intresserade av att gå och se sitt landslag spela matcher på hemmaplan under ett mästerskap.



Artikeln från L’Equipe tar avstamp i det faktum att det franska budet har en ”liten chans”. Något som till stor del beror på fiaskot under vårens arrangemang av herrarnas Champions League-final på herrsidan mellan Liverpool och Real Madrid.